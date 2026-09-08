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'अमेरिका में बनाओ तभी यहां प्लेन बेच पाओगे', डोनाल्ड ट्रंप का कनाडियन कंपनी बॉम्बार्डियर को अल्टीमेटम

डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियर को साफ संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी को अमेरिकी बाजार में विमान बेचने हैं, तो उसे अमेरिका में ही उत्पादन करना होगा. ट्रंप ने बॉम्बार्डियर के विमानों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियर पर तीखा हमला बोला है. (File Photo-Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियर पर तीखा हमला बोला है. (File Photo-Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की विमान बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि कंपनी अब अमेरिका में अपने विमान नहीं बेच सकेगी. अगर बॉम्बार्डियर को अमेरिकी बाजार में कारोबार करना है, तो उसे अमेरिका में ही प्लेन बनाने होंगे.

 ट्रंप का यह ऐलान सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ट्रुथ सोशल अकाउंट ट्रुथ सोशल पर आया. उन्होंने बॉम्बार्डियर के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया. ट्रंप ने कहा कि कंपनी के प्लेन अमेरिका में बेचने के लिए अच्छे नहीं हैं.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में बॉम्बार्डियर को साफ मैसेज दिया. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी अमेरिकी बाजार चाहती है, तो उसे अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू करना होगा. ट्रंप ने विदेशी कंपनियों पर अमेरिका को सिर्फ कमाई का जरिया मानने का आरोप भी लगाया.

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दरअसल, ट्रंप लंबे समय से विदेशी कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं. उनके दूसरे कार्यकाल में यह नीति काफी अहम रही है. सरकार ने कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं. इससे अमेरिका के कई बिजनेस पार्टनर देश नाराज हैं.

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खास मिशन के लिए विमान तैयार करती है बॉम्बार्डियर कंपनी

बॉम्बार्डियर कनाडा की कंपनी है. हालांकि, उसका अमेरिका में पहले से भी कारोबार है. कंपनी के डिफेंस डिवीजन की अमेरिका में एक फैक्ट्री है. यह फैक्ट्री कंसास राज्य में है. यहां खास मिशन के लिए विमानों को तैयार किया जाता है.

बॉम्बार्डियर के ग्राहकों के पास मौजूद करीब 5,100 विमानों में से लगभग आधे प्लेन अमेरिका में संचालित होते हैं. ऐसे में अमेरिकी बाजार कंपनी के लिए बेहद अहम है. ट्रंप के नए बयान के बाद कंपनी पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ट्रंप इस फैसले को किस तरह लागू करेंगे. व्हाइट हाउस ने भी इस बारे में तुरंत कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है.

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बॉम्बार्डियर को लेकर सख्त रुख अपनाया है. जनवरी में भी उन्होंने कंपनी के ग्लोबल एक्सप्रेस बिजनेस जेट को लेकर कार्रवाई की बात कही थी. ट्रंप ने उस समय बॉम्बार्डियर के विमानों पर 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने की धमकी दी थी. 

उन्होंने यह कदम तब तक उठाने की बात कही थी, जब तक कनाडा का विमान नियामक अमेरिकी कंपनी गल्फस्ट्रीम के कुछ विमानों को मंजूरी नहीं देता. बाद में कनाडा ने गल्फस्ट्रीम के कई विमानों को प्रमाणित किया. हालांकि, ट्रंप की ओर से कही गई बाकी कार्रवाई लागू नहीं हुई.

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यह भी पढ़ें: ईरान पर ट्रंप का अजीबोगरीब हमला, सोशल मीडिया पोस्ट की झड़ी लगाई, तेहरान के नक्शे पर लगाई अपनी तस्वीर

बॉम्बार्डियर ने खरीदी कनाडा की फैक्ट्री

 बॉम्बार्डियर ने 1 सितंबर को कनाडा में एक नई फैक्ट्री खरीदने का ऐलान किया था. यह फैक्ट्री पहले मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के पास थी. यहां कंपनी के ग्लोबल 5500 और ग्लोबल 6500 निजी जेट के लिए विंग बनाए जाते हैं.

 इस बीच कंपनी का कारोबार भी मजबूत बना हुआ है. जुलाई में बॉम्बार्डियर ने बताया था कि उसकी तिमाही आय एक साल पहले की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ी. कंपनी की आय करीब 2.15 अरब डॉलर रही. आफ्टरमार्केट सेवाओं की मजबूत मांग से कंपनी को फायदा मिला.

ट्रंप की नई घोषणा ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. ट्रंप लगातार विदेशी कंपनियों से अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अब बॉम्बार्डियर के सामने भी अमेरिकी बाजार को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है. कंपनी ने फिलहाल ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. यह भी साफ नहीं है कि अमेरिका में बिक्री पर प्रस्तावित रोक कब और किस तरीके से लागू होगी.

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