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चीन के पोर्ट पर कार्गो शिप में लगी आग, 25 लोगों की मौत, 5 लापता

चीन के एक पोर्ट पर कार्गो शिप में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 12 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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अभी तक आग लगने का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. (Photo: AFP)
अभी तक आग लगने का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. (Photo: AFP)

चीन के एक बंदरगाह पर कार्गो शिप में आग लगने से 25 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. चीनी सरकारी मीडिया ने गुरुवार को बताया कि चीन के एक बंदरगाह पर खड़े कार्गो शिप में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच लोग लापता हो गए.

जहाज की पहचान 'ओशन मेलोडी' के तौर पर की गई है. पब्लिक वेसल-ट्रैकिंग वेबसाइट 'वेसलफाइंडर' के अनुसार, यह जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत चलता है.

बताया जा रहा है कि जहाज पर कुल 42 लोग सवार थे, जिनमें से 12 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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यह भी पढ़ें: 'मेरे पास कोई जानकारी नहीं...', जिनपिंग के भारत दौरे पर चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से कन्फ्यूजन!

अभी तक आग लगने का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत खोज और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया.

शिन्हुआ के मुताबिक,  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत खोज और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने लापता लोगों की तत्काल तलाश करने और घटना के लिए जवाबदेही तय करने के लिए भी कहा है.

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