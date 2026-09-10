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फोन में था ध्यान... अचानक छत से गिरा, देखें ये डरावना वायरल वीडियो

इंटरनेट पर आए दिन कई सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ ऐसे वीडियो भी होते हैं, जिन्हें देखकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

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फोन पर बिजी शख्स के साथ हुआ ऐसा हादसा, देखकर दिल दहल जाए (Photo - X/@@gharkekalesh)
फोन पर बिजी शख्स के साथ हुआ ऐसा हादसा, देखकर दिल दहल जाए (Photo - X/@@gharkekalesh)

सोशल मीडिया पर कभी- कभी कुछ ऐसे वायरल फुटेज सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दिमाग घूम जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया है. इसके देखने के बाद यही लगता है कि इंसान को हर वक्त फोन पर बिजी नहीं रहना चाहिए. खासकर, जब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों.  या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - एक आदमी ऊपर की मंज़िल से गिर गया. कृपया ध्यान से चलें और नीचे भी देखें. 

इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है. उसके हाथ में शायद मोबाइल है. एक सेकंड के लिए वह मोबाइल पर नजर डालता है और दूसरे पल उसके कदम छत पर बने खुली जगह पर चला जाता है. इसके साथ ही वह सीधे नीचे गिर जाता है. 

आगे उस शख्स के साथ क्या हुआ? इस बारे में वीडियो में कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसा लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने वाले का मकसद लोगों को सतर्क करना है. जैसा कि इसके कैप्शन से पता चलता है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एक सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा. 

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इस वीडियो पर काफी लोगों के रिएक्शंस आए हैं. कुछ लोगों ने उस खतरनाक खुली जगह को किसी जाली से ढक देने की बात कही है. तो कई लोगों ने इसे मोबाइल की लत का खतरनाक परिणाम बताया है. कुछ यूजर्स ने इस तरह के फ्लोर कंस्ट्रक्शन को बड़ी लापरवाही भी बताया है.

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