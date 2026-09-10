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'मुस्लिम जय श्री राम बोल सकता है', झगड़े में विशाल ने घसीटा धर्म, अर्शी खान ने लगाई फटकार

एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्शी खान ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए. कोई भी धर्म किसी को अपमानित नहीं कर सकता. उन्होंने सेलेब्स की चुगलियों और सलेक्टिव बोलने की आलोचना की.

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विशाल पर गुस्साईं अर्शी खान (Photo: Instagram @arshikofficial/vishalsingh713)
विशाल पर गुस्साईं अर्शी खान (Photo: Instagram @arshikofficial/vishalsingh713)

बीते दिनों विशाल आदित्य सिंह और आसिम रियाज का झगड़ा चर्चा में रहा था. आसिम ने एक्टर पर कमेंट करते हुए कहा था कि उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. उन्हें दिमागी तौर पर इश्यू है. इसका जवाब देते हुए विशाल ने पटलवार किया था. विशाल ने इस बहसबाजी को धर्म से जोड़ा. पोस्ट में  विशाल ने लिखा था- आसिम भाई बोलो जय श्री राम. 

अर्शी का विशाल पर पलटवार
विशाल और आसिम के झगड़े पर एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्शी खान ने रिएक्ट किया है. उन्होंने विशाल के जय श्री राम कमेंट को हाईलाइट करते हुए उनकी आलोचना की है. अर्शी को लगता है विशाल ये साबित करना चाहते हैं कि एक मुस्लिम जय श्री राम नहीं बोल सकता. लेकिन ऐसा नहीं है.

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में अर्शी ने कहा- मैंने उसकी स्टोरी देखी थी. मुझे गलत लगा था. भई हम भी जय श्री राम बोलेंगे, इंडिया में रहते हैं. अल्लाहु अकबर भी बोलेंगे. सब बोल सकते हैं. इसमें हमारी रिस्पेक्ट कम नहीं होती. हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं. आप क्या साबित करना चाहते हो, यही कि एक मुसलमान इन सभी चीजों को पसंद नहीं करता है. तो ये गलत है. अगर आपको आसिम रियाज के बारे में बात करनी है तो उस मुद्दे पर बोलो. ये सब करने की जरूरत नहीं है. ये घटिया चीज है. हम भी जय श्री राम बोल सकते हैं. हम उसी थाली का खाते हैं. इंडिया का खाते हैं तो जय श्री राम भी बोल सकते हैं.

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A post shared by Vishal Aditya Singh (@vishalsingh713)

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हिमांशी-आसिम के रिश्ते पर भी अर्शी खान ने कमेंट किया. उन्होंने कहा- हिमांशी पहले से जानती थीं कि आसिम मुस्लिम है. उन्हें पता होना चाहिए था कि उन्हें आसिम के धर्म के हिसाब से रहना पड़ सकता है. हर कोई इतने खुले विचारों वाला नहीं होता कि चीजों को एक्सेप्ट कर ले. हर कोई शाहरुख-गौरी नहीं बन सकता.

अर्शी का मानना है कि आजकल सेलेब्स ने पॉडकास्ट में जाकर चुगलियां करना शुरू कर दिया है. लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इंडस्ट्री की बातों को एक्सपोज करो. कास्टिंग काउच पर बोलो. लेकिन अगर आप सलेक्टिव लोगों पर बोल रहे हो तो आप नल्ले लोग हैं. अगर गट्स है तो सबके लिए बोलो. 

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