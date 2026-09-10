scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पितृसत्तात्मक सोच पर भड़कीं फातिमा सना शेख, रेप की घटनाओं पर भी दिया बयान

फिल्म 'हुंकार- द रोर' के ट्रेलर के दौरान एक्ट्रेस फ़ातिमा सना शेख पितृसत्तात्मक सोच पर बेबाकी से बयान दिया. इसके अलावा उन्होंने रेप पर भी बयान दिया. जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा?

Advertisement
X
पितृसत्ता पर बोलीं फातिमा सना शेख (Photo: Instagram/@fatimasanashaikh)
पितृसत्ता पर बोलीं फातिमा सना शेख (Photo: Instagram/@fatimasanashaikh)

एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सिज्म और गहरी पैठ जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच का सामना करने के बारे में बात की है. इसके अलावा उन्होंने रेप की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अक्सर अपनी बात रखने के लिए समाज की सोच से लड़ना पड़ता है. 

अपनी अपकमिंग फिल्म 'हुंकार- द रोर' के ट्रेलर लॉन्च पर 'दंगल' एक्ट्रेस ने कहा कि पितृसत्ता के लिए सिर्फ पुरुषों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाएं भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो समाज में गहराई से बसा हुआ है.

फातिमा सना ने क्या कहा?
एक्ट्रेस ने कहा, 'पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों की गलती नहीं है. इसमें महिलाएं भी शामिल हैं. वे भी इसका हिस्सा हैं. यह सोच मन में बैठ जाती है और हम सब एक ही तरह की सोच के माहौल में पैदा होते हैं. और हमें इससे लड़ना होगा.' 

सम्बंधित ख़बरें

Fatima Sana, Shafali Verma
शेफाली को सेंडऑफ देना पड़ा महंगा, PAK कप्तान पर ICC का एक्शन
Fatima Sana
'टीम 55 पर ढेर हो गई...', शेफाली को सेंडऑफ देकर घिरीं फातिमा
Fatima Sana, Shafali Verma
शेफाली वर्मा को आउट कर पाकिस्तानी कप्तान ने दिखाई अकड़, VIDEO
India vs Pakistan Women's Asia Cup
PAK के खिलाफ गरजेगी टीम इंडिया, इत‍िहास के पन्नों में कौन भारी
Fatima Sana
एशिया कप से पहले ‘मर्दों’ से भिड़ीं PAK महिलाएं, खेला अनोखा दांव

फिल्म इंडस्ट्री का एक उदाहरण देते हुए, शेख ने उन मीटिंग्स को याद किया जहां उन्हें ऐसी कहानी सुनाई जाती थी जो किसी महिला पर केंद्रित होती थी और जिसमें वह महिला अपनी आवाज खोजने की कोशिश कर रही होती थी.

Advertisement

फातिमा ने कहा, 'मैं भी ऐसी मीटिंग्स में गई हूं, जहां प्रोड्यूसर आपसे कहते हैं कि यह आपके लिए एक जबरदस्त फिल्म है. फिर, रोल एक ऐसी महिला का होता है जो अपनी आवाज खोजने की कोशिश कर रही है'.

उन्होंने कहा, 'विडंबना यह है कि जब आप कुछ कहने की कोशिश करती हैं, तो वे उसे सराहते नहीं हैं. वे उसे संभाल नहीं पाते और फिर, वे अजीब मजाक करते हैं, या 'मैन्सप्लेन' (पुरुषों का महिलाओं को ज्ञान देना) करते हैं. क्योंकि वे हमें बताते हैं कि हिंसक अपराध होने पर महिलाएं कैसा महसूस करती हैं. वे हमें बताते हैं कि असल में, यह उतना बुरा नहीं है. यह ऐसा है.'

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब फातिमा महिलाओं से जुड़े मुद्दे और शोषण पर बात कर रही हैं. इससे पहले एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि 3 साल की उम्र में उसे छेड़छाड़ हुई थी. उन्होंने कहा था, ' 'सेक्सिज्म लोगों के जेहन में गहराई तक बैठा हुआ है. यह वो जंग है, जिसका सामना हम हर दिन करते हैं.'

रेप पर बोलीं फातिमा
एक्ट्रेस फातिमा ने रेप की घटनाों पर भी बयान दिया. एक्ट्रेस ने कहा, 'देश में हर दिन अराउंड 87 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं. ये रिपोर्ट हो रहे हैं! बाकी कितने सारे होते हैं हमें पता ही नहीं है. तो इमेजिन कि वो खाली 87 लड़कियों के पास उतना साहस है कि वो अपने मां-बाप को बोल सकें और वो फिर जाकर रिपोर्ट दे सकें.'

Advertisement

'वो सेफ स्पेस हम  कर पाएं, क्योंकि यहां पर बैठकर हम जो प्रीवलेज लोग हैं, हम बहुत आसानी से बात करते हैं इस बारे में, लेकिन ऐक्चुअली टायर-3 और वहां से जो आते हैं लोग, जहां पर हालात ही यही है कि लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में बोला जाता है कि 'अच्छा बेटा बाहर मत जाना, ये मत पहनना, लड़के तो होते ही ऐसे हैं. तो ऐसे में बेचारे मां-बाप उसमें गलत नहीं हैं, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी कंडीशन है. तो हमारी कोशिश है कि हमारे शो 'हुंकार- द रोर' के बाद ये हालात बदलें.'

इस बीच, फातिमा आने वाले कोर्टरूम ड्रामा में एक सख्त पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रही हैं. इस शो को बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस, पर्पल पेबल पिक्चर्स और मंगाटा फिल्म्स प्रोडक्शन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP Election 2027: राहुल-अखिलेश में सीटों के बटवारे पर मची महाभारत,अमेठी पर अड़ गई सपा? |
    चीन के पोर्ट पर कार्गो शिप में लगी आग, 25 लोगों की मौत, 5 लापता |
    फोन में था ध्यान... अचानक छत से गिरा, देखें ये डरावना वायरल वीडियो |
    पितृसत्तात्मक सोच पर भड़कीं फातिमा सना शेख, रेप की घटनाओं पर भी दिया बयान |
    छात्रा को Kiss करते रंगे हाथ पकड़ा गया टीचर, एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोका था-VIDEO |
    चौथी बार भारत में ब्रिक्स समिट, किन उम्मीदों के साथ आया है? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    Hartalika Teej Ganesh Chaturthi: हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी क्या एक ही दिन है? डेट का कन्फ्यूजन हुआ दूर |
    JPSC-JSSC धांधली: CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, रिफॉर्म मंच लड़ेगा लाखों छात्रों की लड़ाई |
    'मुस्लिम जय श्री राम बोल सकता है', झगड़े में विशाल ने घसीटा धर्म, अर्शी खान ने लगाई फटकार |
    बच्चों के अपहरण पर कानून सख्त करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
    Advertisement