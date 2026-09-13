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वैभव के तूफान को रोकने की तैयारी! अफगानी टीम ने बनाया खास प्लान, कप्तान जादरान बोले- हमने उनके वीडियो देखे हैं

अफगानी टीम भारतीय परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है. कप्तान इब्राहिम जादरान के मुताबिक उनकी टीम ने जो गेम प्लान बनाया है, उसे मैदान पर बेहतर तरीके से लागू करने पर ध्यान देना होगा. पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर भी खास नजरें रहेंगी.

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वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में, अफगानिस्तान पर बरपाएंगे कहर? (Photo: AFP)
वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में, अफगानिस्तान पर बरपाएंगे कहर? (Photo: AFP)

भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार (13 सितंबर) से तीन मैचों की टी20I सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. जादरान ने साफ किया कि उनकी टीम इस युवा बल्लेबाज को लेकर सतर्क है और उनके खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है.

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. हालांकि, पहले मुकाबले में उनके खेलने की गारंटी नहीं है क्योंकि भारतीय टीम में संजू सैमसन भी मौजूद हैं. ऐसे में अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना है.

इब्राहिम जादरान ने कहा कि अफगानिस्तान के कई खिलाड़ी आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ खेल चुके हैं. ऐसे में टीम के पास इस युवा बल्लेबाज के खेल को समझने का अनुभव पहले से मौजूद है. जादरान ने कहा कि वैभव शानदार प्रतिभा हैं और आईपीएल के अलावा अलग-अलग स्तर पर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि टीम ने वैभव के वीडियो भी देखे हैं और अब मुकाबले में अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करने पर उसका ध्यान रहेगा.

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जिम्बाब्वे दौरे पर जमकर चला बल्ला
वैभव सूर्यवंशी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत आसान नहीं रही थी. शुरुआती तीन पारियों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया था. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें तीनों मैचों में मौका मिला और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया. उन्होंने सीरीज में 50, 20 और 81 रनों की पारियां खेलीं. खास बात यह रही कि तीनों मुकाबलों में उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की.
यह भी पढ़ें: एक तरफ 50 साल के मेराज, दूसरी तरफ वैभव... एशियन गेम्स में दिखेगा अनुभव और युवा जोश

भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री के पीछे आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन सबसे बड़ी वजह रहा. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए इस युवा बल्लेबाज ने पूरे सीजन में 776 रन बनाए थे. इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है.
यह भी पढ़ें: 0-3 की हार से बुरी तरह टूटे कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तानी टीम में बदलाव पर कही बड़ी बात

इब्राहिम जादरान के लिए भी यह सीरीज खास है. हाल ही में उन्होंने राशिद खान से अफगानिस्तान की टी20I कप्तानी संभाली है. उन्होंने माना कि कप्तानी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं हैं. जादरान ने कहा कि एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर वह जिम्मेदारी का आनंद लेने और दबाव के समय सही फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने राशिद के साथ अपनी अच्छी समझ और संवाद को भी टीम के लिए फायदेमंद बताया.

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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की यह टी20I सीरीज कई मायनों में खास है. अफगानिस्तान पहली बार भारत के खिलाफ सीरीज की मेजबानी कर रहा है. तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे और भारतीय टीम को इन मैचों में अवे ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करना होगा.

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