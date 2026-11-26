अमेरिकी सेना ने बुधवार को दक्षिण-पूर्वी आयोवा स्थित एक गोला-बारूद प्लांट में करीब पांच टन पुराने सैन्य विस्फोटकों को विस्फोट करके नष्ट कर दिया. इस दौरान जहरीले प्रदूषण की आशंका के चलते पहले ही आसपास के इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था.

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विस्फोट के बाद सैकड़ों फीट ऊंचा सफेद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया. कई किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज में विस्फोट स्थल के ऊपर सफेद धुएं के दो गुबार उठते हुए दिखाई दिए, जो कुछ ही देर में तेजी से छंट गए.

इलाके में मौजूद स्थानीय पत्रकारों ने भी विस्फोट के दौरान जोरदार धमाके की आवाज सुनने की जानकारी दी. प्रशासन की ओर से घरों के अंदर रहने की चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अपनी गाड़ियां पास की सड़कों पर रोककर विस्फोट देखने लगे.

यह धमाका अमेरिका के आयोवा आर्मी एम्युनिशन प्लांट में किया गया. हालांकि सेना की इस कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों के बीच चिंता और भय पैदा कर दिया था. लोगों को प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की आशंका थी.

U.S. Army Sustainment Command conducted the controlled detonation at the Iowa Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa, at 9 a.m. CT — 10 a.m. EST, according to the EPA. The agency says all its real-time air monitors in the region are reporting zero airborne lead. https://t.co/6fvAdFgclC — World Conflict Live 24/7 (@WCLNews247) November 25, 2026

इन चिंताओं को दूर करते हुए अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि उनका लक्ष्य जहरीले रासायनिक पदार्थों का बिल्कुल भी रिसाव नहीं होने देना है. विस्फोट के दौरान यह सावधानी बरती गई कि लेड के जहरीले कण कहीं आसपास के इलाकों तक ना पहुंच जाएं.

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नासा भी उपग्रह तस्वीरों के जरिए धुएं के गुबार पर नजर रख रहा है. इसके अलावा सरकारी एजेंसियां प्रदूषण के स्तर और पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन कर रही हैं.

सेना द्वारा लेड एजाइड से भरे बंकरों में विस्फोट किए जाने के कुछ ही मिनट बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन आया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'आयोवा से मिली शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, सेना की ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए प्रयास उम्मीदों से कहीं अधिक सफल रहे हैं'.

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