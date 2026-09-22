Kal Ka Rashifal 23 September 2026: कल के दिन 6 राशियां होंगी मालामाल! जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: करियर-कारोबार में बढ़ेगा उत्साह, पैतृक मामलों में होगा सुधार

मेष राशि के जातक करियर और कारोबार में पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे. साथियों का सहयोग बना रहेगा और अनुबंधों में साहस-पराक्रम देखने को मिलेगा.

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बड़ों का सानिध्य बनाए रखें और बड़े लक्ष्यों को साधने का प्रयास करें. आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा पैतृक मामलों में सुधार देखने को मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. यथायोग्य दान दें.

वृष राशि: प्राप्त होंगी शुभ सूचनाएं, धर्म और अध्यात्म से बढ़ेगा आत्मविश्वास

वृष राशि के जातकों को शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. धर्म के रास्ते पर चलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और लाभवृद्धि से उत्साह बना रहेगा.

धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ने का मौका मिलेगा. सुविधा और संसाधनों में वृद्धि होगी तथा निसंकोच होकर पेशेवर मामलों को साधेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 8

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शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. संकल्प रखें.

मिथुन राशि: अपरिचित लोगों से बनाए रखें दूरी, सेहत की न करें अनदेखी

मिथुन राशि के जातकों को अपरिचित लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए. व्यर्थ की बातचीत से बचें और गरिमा तथा गोपनीयता पर विशेष ध्यान दें.

धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. नियम और कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ें तथा स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या की अनदेखी न करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. सहनशील बने रहें.

कर्क राशि: टीम वर्क से सुधरेंगे रिश्ते, साझा व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ

कर्क राशि के जातक करीबियों से नजदीकी बनाए रखेंगे. टीम वर्क को बेहतर संवारने में आप आगे रहेंगे और साथियों के बीच मतभेद दूर होंगे.

साझीदारी के व्यवसाय में साहस और पराक्रम बढ़ेगा. भूमि एवं भवन संबंधी योजनाओं को गति देंगे तथा करियर और कारोबार में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5, 6 और 8

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शुभ रंग (Lucky Color): बेबी ब्लू

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. वादा निभाएं.

सिंह राशि: लेन-देन में बरतें स्पष्टता, पेपरवर्क के दौरान रहें अतिरिक्त सतर्क

सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लेन-देन में मिश्रित प्रभाव रहने वाला है. पेशेवर मामलों में अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएंगे.

व्यावसायिक विषयों में रुटीन स्थिति बनी रहेगी. पेपरवर्क के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें और सफेदपोष ठगों से बचाव रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. सतर्क रहें.

कन्या राशि: परीक्षा-प्रतियोगिता में मिलेगा सकारात्मक परिणाम, मजबूत होंगे निजी संबंध

कन्या राशि के जातक व्यक्तिगत चर्चाओं में पूरा उत्साह दिखाएंगे. मित्र संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और परीक्षा-प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी विषय सुधरेंगे. करीबियों के साथ सुखद समय बिताएंगे तथा प्रस्तावों को पूरा समर्थन प्राप्त होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. अनुपालन रखें.

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तुला राशि: सुख-सुविधाओं में होगी वृद्धि, अहंकार और जल्दबाजी से बचें

तुला राशि के जातकों को परिवार के लोगों की बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. घर के सदस्यों से आपकी करीबी बढ़ेगी.

जिद, जल्दबाजी और अहंकार से बचें. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और भौतिक संसाधन बढ़ेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. बड़प्पन से काम लें.

वृश्चिक राशि: भाईचारे को मिलेगा बल, बातचीत से सुलझेंगे बड़े मामले

वृश्चिक राशि के जातक भाई-बंधुओं का साथ और सानिध्य बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास सफल होगा.

साहस और पराक्रम से आप बेहतर परिणाम साधेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव बढ़ेगा तथा संपर्क और संवाद के माध्यम से मामले सुलझेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. सक्रियता बढ़ाएं.

धनु राशि: घर-परिवार में बढ़ेगा सुख, धन-संपत्ति में वृद्धि के मिलेंगे संकेत

धनु राशि के जातकों के घर-परिवार में सुख बढ़ेगा. परिजनों के साथ किसी उत्सव या भव्य आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

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पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि के मजबूत संकेत बने हुए हैं और स्वजनों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, और 9

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

मकर राशि: नए कार्यों की बनेगी रूपरेखा, रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ेगी रुचि

मकर राशि के जातकों के लिए नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी. चारों ओर लाभ और शुभता का संचार रहेगा तथा आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और यात्रा के योग बने हुए हैं. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): दलदली

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. नवाचार बढ़ाएं.

कुंभ राशि: रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास, खर्च और निवेश पर रखें नियंत्रण

कुंभ राशि के जातकों का रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. खर्च और निवेश पर थोड़ा अंकुश बनाए रखने की आवश्यकता है.

लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें और प्रलोभन में न आएं. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ावा दें तथा पेशेवर कार्यों में लापरवाही से बचते हुए रणनीति से आगे बढ़ें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, और 8

शुभ रंग (Lucky Color): मोरपंख के समान

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. नियम से चलें.

मीन राशि: करियर में उछाल के बनेंगे योग, आय और प्रभाव में होगी बढ़ोतरी

मीन राशि के जातकों के लिए करियर में उछाल के नए अवसर बने रहेंगे. आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा.

कारोबार में अपेक्षित सफलता मिलेगी और आपकी प्रतिभा से इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. नवीन अवसर बढ़ेंगे और आपका संवाद-संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (kal ke upay): भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. पहल बढ़ाएं.

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