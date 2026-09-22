'अपनी जुबान पर कायम हैं तो इस्तीफा दें CM...', जमुई कांड पर बोले तेजस्वी

बिहार के जमुई में सामने आए शर्मनाक कांड को लेकर सियासत गरमा गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए सरकार पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी राज में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपनी जुबान पर कायम हैं, तो इस घटना के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

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तेजस्वी यादव ने जमुई की विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह को भी निशाने पर लिया. उन्होंने सोमवार को मीडिया के सामने दिए गए मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा, वह हैरान करने वाला है. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि 'मंत्री साहिबा को ट्यूशन देनी चाहिए.'

दो आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई

जमुई कांड में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. मामले में आरोपी नंदन यादव को पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है. वहीं, मुठभेड़ के दौरान दूसरे आरोपी हरेराम का पैर टूट गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी ट्रैक्टर चालक हैं.

जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर किया पलटवार

वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई कांड को लेकर विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि यह लालू प्रसाद यादव का दौर नहीं है, जब आरोपियों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर पीड़ित के साथ समझौता करवाया जाता था.

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मांझी ने कहा कि यह सम्राट चौधरी की सरकार है और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा था कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी और सरकार ने उनकी उम्मीद से भी आगे बढ़कर कार्रवाई की है.

मांझी ने कहा, 'यह एनडीए की सरकार है. बीजेपी की सरकार है. बेटियों के खिलाफ अगर कोई घटना होगी तो कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.' जमुई कांड के बाद अब बिहार में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

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