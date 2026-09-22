scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अपनी जुबान पर कायम हैं तो इस्तीफा दें CM...', जमुई कांड पर बोले तेजस्वी

बिहार के जमुई कांड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग की. उन्होंने मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान पर भी तंज कसा.

Advertisement
X
जमुई कांड से गरमा गई है बिहार की सियासत. (Photo: ITG)
जमुई कांड से गरमा गई है बिहार की सियासत. (Photo: ITG)

बिहार के जमुई में सामने आए शर्मनाक कांड को लेकर सियासत गरमा गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए सरकार पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी राज में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपनी जुबान पर कायम हैं, तो इस घटना के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

तेजस्वी यादव ने जमुई की विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह को भी निशाने पर लिया. उन्होंने सोमवार को मीडिया के सामने दिए गए मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा, वह हैरान करने वाला है. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि 'मंत्री साहिबा को ट्यूशन देनी चाहिए.'

दो आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई
जमुई कांड में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. मामले में आरोपी नंदन यादव को पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है. वहीं, मुठभेड़ के दौरान दूसरे आरोपी हरेराम का पैर टूट गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी ट्रैक्टर चालक हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Jamui Police Action
जमुई वीडियो केस में 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल पर FIR
Jamui Couple Harassment case Nandan and Heraram Yadav encounter crime kundali
ट्रैक्टर चालक हैं जमुई कांड के 2 आरोपी, नंदन-हरेराम की पूरी कुंडली
जमुई कांड: मुख्य आरोपी नंदन यादव को लगी गोली, दूसरे आरोपी का टूटा पैर
Chandan Yadav Encounter
जमुई छात्रा केस के मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर!
जमुई मामले पर प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल (Photo: PTI)
'माहौल असुरक्षित हो गया...', जमुई घटना पर भड़कीं प्रियंका गांधी

जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर किया पलटवार
वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई कांड को लेकर विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि यह लालू प्रसाद यादव का दौर नहीं है, जब आरोपियों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर पीड़ित के साथ समझौता करवाया जाता था.

Advertisement

मांझी ने कहा कि यह सम्राट चौधरी की सरकार है और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा था कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी और सरकार ने उनकी उम्मीद से भी आगे बढ़कर कार्रवाई की है.

मांझी ने कहा, 'यह एनडीए की सरकार है. बीजेपी की सरकार है. बेटियों के खिलाफ अगर कोई घटना होगी तो कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.' जमुई कांड के बाद अब बिहार में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सब्सिडी लेकर पढ़ाई की, सरकारी हॉस्पिटल में सर्विस देने से बच नहीं सकते डॉक्टर: HC |
    अनंत की चुनौती, नीरज की प्रतिष्ठा... JDU के दो भूमिहार नेताओं की सियासी लड़ाई की तारीख आ गई! |
    महाराष्ट्र में सूखे का संकट... शनिवार से पहले जारी होगी अधिसूचना, CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान |
    भारत ने खोज लिया होर्मुज का रिप्लेसमेंट? ओमान का ये पोर्ट बनेगा गल्फ गेटवे |
    दृश्यम 3 में खत्म नहीं होगी विजय सलगांवकर की कहानी, अजय की फिल्म का आएगा चौथा पार्ट? |
    भारत को 'दूसरा चीन' बनने से रोकना चाहता है अमेरिका? टैरिफ और बैन के पीछे 5 दशक का खेल |
    बिना बीज घर में 'फ्री' में उगाएं गेंदे का पौधा, सूखा हुआ फूल आएगा काम; आसानी से तैयार होंगे ढेरों प्लांट्स |
    पितृपक्ष में संगम पर उमडे़गी भीड़, इस बार विदेश से भी कर सकेंगे ऑनलाइन पिंडदान |
    जमुई छात्रा केस में फरार मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर! |
    अंदाज अपना-अपना के स‍िक्वल से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट, देखें मूवी मसाला
    Advertisement