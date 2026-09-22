न्यूयॉर्क छोड़कर कहां जा रहे हैं Gen Z, ये शहर बने युवाओं का नया ठिकाना

न्यूयॉर्क की चमक-दमक और ऊंची कमाई के बावजूद युवा अब इस शहर से दूरी बना रहे हैं. अमेरिकी महानगरीय क्षेत्रों में Gen Z के बीच न्यूयॉर्क से सबसे ज्यादा लोगों ने दूसरे शहरों का रुख किया. रेडफिन के अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, 2024 में न्यूयॉर्क से आने वालों की तुलना में 29,554 ज्यादा Gen Z युवा बाहर चले गए.

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हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि युवा अमेरिकी बड़े शहरों को पूरी तरह छोड़ रहे हैं. इनमें से कई लोग पास के ही दूसरे महानगरीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, इससे वे अपने मौजूदा सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क के संपर्क में रहते हैं और साथ ही कम घर की कीमतों और बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश कर पाते हैं.

इसका एक साफ उदाहरण न्यूयॉर्क-फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है. 2024 में करीब 9,284 Gen Z युवा न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र से फिलाडेल्फिया चले गए. यह इस पीढ़ी के लिए दूसरा सबसे लोकप्रिय पलायन मार्ग रहा. इस बदलाव के साथ घरों की कीमत में भी बड़ा अंतर है. रेडफिन के मुताबिक, न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र में एक सामान्य घर की कीमत करीब 8.32 लाख डॉलर है, जबकि फिलाडेल्फिया में यह करीब 3.09 लाख डॉलर है.

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लॉस एंजिल्स-रिवरसाइड Gen Z का सबसे लोकप्रिय माइग्रेशन रूट

2024 में Gen Z के लिए सबसे लोकप्रिय माइग्रेशन रूट लॉस एंजिल्स से रिवरसाइड, कैलिफोर्निया का रहा. करीब 10,261 लोग लगभग 60 मील की दूरी तय करके रिवरसाइड चले गए. न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया दूसरे नंबर पर रहा, इसके बाद लॉस एंजिल्स से सैन डिएगो का नंबर आया, जहां 9,237 Gen Z युवा पहुंचे. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, ये आंकड़े 2024 के माइग्रेशन डेटा पर आधारित हैं.

सैन एंटोनियो में Gen Z युवाओं की संख्या में सबसे बड़ा शुद्ध इजाफा हुआ. यहां 10,678 युवाओं का नेट इनफ्लो रहा. इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में 8,631, ऑस्टिन में 8,590, नैशविल में 8,093 और डलास में 6,944 का नेट इनफ्लो रहा. फोर्ब्स ने यह जानकारी दी. टेक्सास के तीन शहर सैन एंटोनियो, ऑस्टिन और डलास Gen Z के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पांच प्रमुख ठिकानों में शामिल रहे. इन तीनों शहरों में मिलाकर 2024 में 26,212 Gen Z युवाओं का शुद्ध इनफ्लो हुआ.

न्यूयॉर्क से 29,554 Gen Z युवाओं का नेट आउटफ्लो हुआ, इसके बाद मिनियापोलिस में 17,815, लॉस एंजिल्स में 16,465, डेनवर में 13,882 और डेट्रॉयट में 11,696 का नेट आउटफ्लो दर्ज किया गया.

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मिलेनियल्स के शहर बदलने की वजह अलग

2024 में न्यूयॉर्क से मिलेनियल्स का भी सबसे बड़ा नेट आउटफ्लो हुआ. रेडफिन के विश्लेषण के अनुसार, शहर से 42,698 मिलेनियल्स का शुद्ध पलायन हुआ, इसके बाद लॉस एंजिल्स से 31,107 और मियामी से 21,373 मिलेनियल्स बाहर गए. हालांकि, मिलेनियल्स की पसंद Gen Z से अलग रही. मिलेनियल्स के बीच ह्यूस्टन सबसे बड़ा पसंदीदा ठिकाना रहा, जहां 16,365 का नेट इनफ्लो हुआ. इसके बाद डलास में 13,072, बाल्टीमोर में 11,724, लास वेगास में 8,860 और अटलांटा में 8,753 का नेट इनफ्लो हुआ.

फोर्ब्स के मुताबिक, मिलेनियल्स के टॉप पांच पसंदीदा शहरों में घरों की औसत कीमत 4.5 लाख डॉलर से कम थी. रेडफिन के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट शेहरयार बोखारी ने कहा, “Gen Z अवसरों की तलाश में है, जबकि मिलेनियल्स ज्यादा जगह की तलाश में हैं.” उन्होंने कहा कि युवा लोग ऐसे शहरों को चुन रहे हैं जहां वे अपना करियर और सामाजिक जीवन बना सकें. वहीं, मिलेनियल्स का ज्यादा ध्यान ऐसी जगहों पर है, जहां उनकी आय का बेहतर इस्तेमाल हो सके और अपना घर खरीदना आसान हो.

बोखारी के मुताबिक, युवा अमेरिकी महंगे शहरों को छोड़कर सबसे सस्ती जगह पर नहीं जा रहे हैं. उनमें से ज्यादातर अपेक्षाकृत कम दूरी की जगहों पर जा रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि वे बेहतर नौकरी या कम जीवन-यापन लागत चाहते हैं, लेकिन अपने मौजूदा सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क को भी नहीं छोड़ना चाहते.

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छोटी दूरी के शहरों की ओर बढ़ रहा रुझान

रेडफिन के विश्लेषण से यह भी पता चला कि युवा अमेरिकी अपने मौजूदा महानगरीय क्षेत्र से बाहर जाने से बच रहे हैं. 2024 में 19 से 24 साल की उम्र के करीब 14% लोग अपने मौजूदा महानगरीय क्षेत्र से बाहर गए. 2014 में यह आंकड़ा 15% था. इस विश्लेषण में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के 2024 अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसमें वयस्क Gen Z की उम्र 19 से 27 साल और मिलेनियल्स की उम्र 28 से 43 साल मानी गई है.



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