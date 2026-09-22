रेजीनगर उपचुनाव से पहले हुमायूं करीब की पार्टी के दो नेता गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेजीनगर उपचुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने उपचुनाव में प्रचार बंद कर आगे प्रचार करने का ऐलान किया था. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई को लेकर आयोग को पत्र लिखा है.



पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार रात रेजीनगर थाना क्षेत्र से आम जनता उन्नयन पार्टी के दो बड़े चेहरों को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अनीसुर रहमान और सोहेल मंडल के तौर पर की है. अनीसुर रहमान आम जनता उन्नयन पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य हैं और गोपालपुर इलाके के रहने वाला है, जबकि सोहेल मंडल पार्टी के युवा उपाध्यक्ष हैं और रेजीनगर के रहने वाले हैं. पुलिस ने दोनों नेताओं को बहरामपुर जिला अदालत में पेश कर 10 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की है.

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हुमायूं कबीर ने किया प्रचार न करने का ऐलान

इससे पहले सोमवार को आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन ने उपचुनाव के लिए प्रचार न करने का ऐलान किया था और पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख कर हस्तक्षेप करने की मांग की.



हुमायूं कबीर ने पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का सीधा आरोप लगाते हुए रेजीनगर उपचुनाव में प्रचार नहीं करने की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि पुलिस आम जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार कर रही है. कार्यकर्ताओं को इस परेशानी और गिरफ्तारी से बचाने के लिए वे चुनाव प्रचार से पीछे हट रहे हैं. कबीर ने कहा कि प्रचार बंद कर दिया है, चुनाव में जो होना होगा होगा. पुलिस लूट करेगी और हम चुनाव के दिन उस लूट का मुकाबला करेंगे.



हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि तृणमूल के गुंडे और पुलिस मिलकर साजिश रच रहे हैं. उन्होंने अताउर के घर पर ताहिर और बागी टीएमसी के पार्थ द्वारा पैसे लेकर कार्यकर्ताओं को परेशान करने की योजना बनाने का आरोप लगाया.



कबीर ने कहा कि वो अब अपनी फेसबुक आईडी से टेबल चुनाव चिह्न डालकर जनता को अवगत कराएंगे. उन्होंने कहा कि 6 तारीख को सुबह से मैदान में पुलिस और दलालों का सीधा मुकाबला करेंगे.

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'असमंजस तो रहेगा'



वहीं, बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर आप प्रचार में नहीं जाएंगे, तो यहां के आम कार्यकर्ता और मतदाता असमंजस में रहेंगे कि वे किसे वोट दें. इस पर उन्होंने कहा, 'असमंजस में रहेंगे तो मैं क्या करूं? क्या मैं उन्हें मारकर कब्र में डालने जाऊं? जिसके घर जा रहे हैं, उसी को धमकी दे रहे हैं. जहां भी बात करने जा रहे हैं, पुलिस वहीं जाकर चाटुकारिता कर रही है.'



उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन बुत गंदा व्यवहार कर रहा है, अगर आप इतने ही बहादुर और शक्तिशाली हैं तो अपनी वर्दी उतारिए, बीजेपी का झंडा थामिए और मेरा सामना कीजिए.

6 अक्टूबर को होगा मतदान



आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 6 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर 2026 को होगी.

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