scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आजमगढ़: घर में पूजा कराने आए 2 पंडितों समेत पत्नी की गोली मारकर हत्या, बच्चों को बनाया बंधक, गांव में भारी पुलिसबल तैनात

आजमगढ़ के शंभूपुर गांव में पत्नी और दो पुजारियों की हत्या के बाद आरोपी ने बच्चों को बंधक बनाकर घर में कैद कर लिया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घर में 10 और 7 साल के दो बच्चों के साथ 6 महीने के बच्चे के होने की आशंका है. आरोपी के पास दो लाइसेंसी असलहे हैं. पुलिस बातचीत के जरिए उसे बाहर निकालने में जुटी है.

Advertisement
X
फायरिंग में तीन लोगों की मदद. (Photo: Screengrab)
फायरिंग में तीन लोगों की मदद. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दो पुजारियों और अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद बच्चों को घर में बंधक बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने बाहर निकाल लिया है. अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में आरोपी ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी और तीनों बच्चों को सकुशल घर से बाहर निकाल लिया.

तीन हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बच्चों के साथ कमरे में बंद कर लिया था. पुलिस की टीमें लगातार उससे बातचीत के जरिए बाहर निकालने की कोशिश में जुटी थीं. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने सावधानी से कार्रवाई की. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पानी की बौछार का इस्तेमाल कर गेट तोड़ा और आरोपी समेत तीनों बच्चों को सकुशल घर से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस टीम आरोपी और उसके तीनों बच्चों को अस्पताल लेकर गई. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पुलिस की निगरानी में अस्पताल ले जाया गया है.

तीनों बच्चे सकुशल बाहर निकाले गए

सम्बंधित ख़बरें

Three killed in Azamgarh road accident (Photo: ITG)
स्विफ्ट डिजायर कार, 9 लोग सवार... पेड़ से टकराते ही बिछ गईं लाशें
नकदी, जेवर और शादी का सामान बरामद.(Photo: Rajeev Kumar Srivastava/ITG)
लड़की, माता-पिता और भाई... सब 'लुटेरी दुल्हन' गैंग के सदस्य, 7 अरेस्ट
मौके पर मौजूद मिले दर्जनों लोग. (Photo: ITG)
धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस का छापा, मौके से 5 आरोपी पकड़े गए
Uproar over SP leader Lal Bihari Yadav's statement (Photo: Screengrab)
'कुत्ते के गले में घंटी बांधकर भेजें, तब भी उसी को वोट दें'
uttar pradesh government orders
UP में छात्र प्रदर्शन पर CM योगी का एक्शन

घर के अंदर आरोपी के साथ तीन बच्चे मौजूद थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार इनमें करीब 10 साल और 7 साल के दो बच्चे तथा करीब 6 महीने का एक बच्चा शामिल था. पुलिस की कार्रवाई के बाद तीनों बच्चों को सुरक्षित घर से बाहर निकाल लिया गया. आरोपी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है. घर से बरामद उसके लाइसेंसी असलहे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं.

Advertisement

इससे पहले मंगलवार शाम शंभूपुर गांव में एक घर में पूजा का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई. आरोप है कि बाजार से घर पहुंचे अरविंद सिंह का पूजा करा रहे पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने के बाद पिस्टल से फायरिंग की गई. फायरिंग में अरविंद सिंह की पत्नी बबीता समेत तीन लोग घायल हो गए थे. बाद में तीनों की मौत हो गई. मृतकों में दो पुजारी बताए जा रहे हैं. इनमें पंडित महेंद्र पाठक का नाम सामने आया है. घटना के बाद पूजा में शामिल अन्य पंडितों के मौके से फरार होने की जानकारी भी सामने आई.

इस घटना के बीच परिवार से जुड़ी पुरानी घटना भी सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, करीब दो साल पहले अरविंद सिंह के भाई गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद भाई की आत्मा की शांति के लिए परिवार में पूजा कराने की बात चल रही थी. बताया जा रहा है कि अरविंद सिंह इस पूजा के खिलाफ था. उसने पूजा नहीं कराने को कहा था. इसके बावजूद परिवार की तरफ से घर पर पूजा रखी गई. मंगलवार शाम इसी पूजा के दौरान विवाद हुआ और मामला फायरिंग तक पहुंच गया.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो अन्य लोगों को लाइसेंसी पिस्तल से गोली मारी. इस घटना में तीनों की मौत हो गई. आरोपी के बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद करने की सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, फील्ड यूनिट, एसओजी और अन्य टीमों को मौके पर लगाया गया था. पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बातचीत के जरिए आरोपी को समझाने का प्रयास किया जा रहा था.  अब आरोपी और तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस ने लाइसेंसी असलहे अपने कब्जे में ले लिए हैं और आरोपी तथा उसके बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है.

घटनास्थल से पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी थी. पुलिस टीम ने हथियार और फायरिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं. मामले की जांच की जा रही है.  फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. फायरिंग की वजह क्या थी और तीनों लोगों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पूरी तस्वीर जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी. फिलहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    MCD का ड्रोन सर्वे: अब आसमान से होगी संपत्तियों की निगरानी, टैक्स असेसमेंट होगा ज्यादा पारदर्शी |
    कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर अड़ाई टांग, UN में उठाया मुद्दा |
    मणिपुर में 17 साल के नागा लड़के की संदिग्ध घात लगाकर हत्या, जरूरी सामान लेने जा रहा था तामेई, कुकी उग्रवादियों पर शक |
    राजस्थान: प्रतापगढ़ में अवैध खनन रोकने गए फॉरेस्ट रेंजर को डंपर से कुचला, मौत |
    नकली FASTag, फर्जी नंबर प्लेट और टोल-चालान से बचने का खेल... यूपी STF ने दबोचा 28 साल का आरोपी, ऐसे हुआ खुलासा |
    बांधवगढ़ में बढ़ा गौर का कुनबा, कान्हा में लौट रहा वन भैंसा; जानिए जंगल के लिए क्यों हैं ये 'प्राकृतिक इंजीनियर' |
    UN में भारत के खिलाफ साजिश वाली चिट्ठी भेज रहा था PAK, MEA ने खुलासा कर रगड़ डाला! |
    SSC परीक्षा में सेंटर तय करने वाली कंपनी पर यूपी STF का एक्शन, 2 डायरेक्टर गिरफ्तार |
    सरकार से बातचीत भी निकली बेनतीजा, 3 दिन की हड़ताल पर अड़े बैंक कर्मचारी |
    डेढ़ किलो सोना और पांच किलो चांदी हवन में स्वाहा? दादा धूनी दरबार का अद्भुत महायज्ञ, जानें इसका अनोखा रहस्य
    Advertisement