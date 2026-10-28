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दुर्गा पूजा टिकट घोटाले में कोलकाता पुलिस का एक्शन, पूर्व TMC मंत्री इंद्रनील सेन गिरफ्तार

दुर्गा पूजा टिकट घोटाले में पूर्व टीएमसी मंत्री और गायक इंद्रनील सेन को गिरफ्तार किया गया है. उपलब्ध इनपुट में गिरफ्तारी का कोई और ब्योरा नहीं है, जबकि मुख्य सामग्री में अंडा एमा दात्शी की रेसिपी दी गई है.

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इंद्रनील सेन तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं. (Photo- ITG)
इंद्रनील सेन तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व मंत्री और गायक इंद्रनील सेन को दुर्गा पूजा के प्री-शो टिकट घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले कोलकाता पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. इंद्रनील सेन इस मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए थे. इसके बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम साल्ट लेक स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में ED के कार्यालय पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई.

शुरुआत में खबर आई थी कि पुलिस सेन को पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जा सकती है. पुलिस भी इस मामले की अलग से जांच कर रही है. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

जून में दर्ज हुई थी FIR

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इंद्रनील सेन के खिलाफ इस मामले में जून में कोलकाता पुलिस ने FIR दर्ज की थी. यह कार्रवाई जयदीप मुखर्जी की शिकायत के आधार पर की गई थी. FIR में इंद्रनील सेन, उनकी पत्नी मधुचंदा सेन और MassArt से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 316(2), 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया था.

ED और कोलकाता पुलिस कर रही जांच

दुर्गा पूजा के प्री-शो टिकटों से जुड़े कथित घोटाले की जांच ED के साथ-साथ कोलकाता पुलिस भी कर रही है. इंद्रनील सेन इसी मामले में ED के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान कोलकाता पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई.

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फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मामला टिकटों से जुड़े कथित घोटाले का है और इसकी जांच जारी है. मामले में इंद्रनील सेन, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. इन आरोपों पर इंद्रनील सेन का पक्ष इस इनपुट में उपलब्ध नहीं है.

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