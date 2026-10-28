scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-बिहार के बीच जल्द शुरू होगी बस सेवा, छठ से पहले दौड़ेंगी AC बसें

दिल्ली से बिहार के लिए इस साल छठ से पहले 50 से ज्यादा एसी लग्जरी इंटर-स्टेट बसें शुरू करने की योजना है. परिवहन विभाग ने अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव उपराज्यपाल टीएस संधू को भेज दिया है. बसें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर समेत बिहार के सात स्थानों को दिल्ली से जोड़ेंगी.

Advertisement
X
दिल्ली से बिहार के लिए छठ से पहले शुरू होंगी 50 से ज्यादा एसी लग्जरी इंटर-स्टेट बसें.(Photo-PTI)
दिल्ली से बिहार के लिए छठ से पहले शुरू होंगी 50 से ज्यादा एसी लग्जरी इंटर-स्टेट बसें.(Photo-PTI)

दिल्ली से बिहार के लिए इंटर-स्टेट बसें शुरू करने की योजना आगे बढ़ गई है. दिल्ली परिवहन विभाग ने अंतिम मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल टीएस संधू को भेज दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

दिल्ली सरकार ने इससे पहले इंटर-स्टेट बसों के अगले चरण के तहत इस योजना की घोषणा की थी. दिल्ली और बिहार के बीच इस सेवा को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी भी मिल चुकी है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल छठ पर्व से पहले इन बसों को शुरू करने का है. ये एसी लग्जरी बसें होंगी. शुरुआत में 50 से ज्यादा बसें बिहार के सात स्थानों के लिए चलाने की योजना है. इसके लिए प्रस्ताव मंजूरी के लिए टीएस संधू को भेजा गया है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है. परिवहन विभाग ने पहले बताया था कि ये बसें दिल्ली को बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर से जोड़ेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार MLC: कांग्रेस का सूपड़ा साफ, RJD और जन सुराज ने जीती एक-एक सीट
भारतीय नंबर से पाकिस्तानी अकाउंट चालू करते थे आरोपी (Representational)
भारतीय नंबर, पाकिस्तानी Whatsapp! जासूसी का खेल बेनकाब
bihar mlc election result anant singh vs neeraj kumar
अनंत फ्लावर समझे थे, फायर निकले नीरज! क्लीन बोल्ड हो गए छोटे सरकार
Anant Singh speaks on MLC election loss
'पार्टी माल‍िक है', नीरज कुमार की जीत पर खुलकर बोले अनंत स‍िंह
samrat choudhary prashant kishor and tejashwi yadav
दरक रहा BJP का ‘पाटलिपुत्र’... पटना सीट पर भी ढहा 30 साल पुराना किला

वोल्वो बसें चलाने की योजना

अधिकारियों के मुताबिक, इन लंबे रूटों पर वोल्वो बसें चलेंगी. फिलहाल इलेक्ट्रिक बसों को इन रूटों पर चलाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि दूर के इलाकों में चार्जिंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है. यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है. ये लंबी दूरी की बसें 12 मीटर लंबी, वातानुकूलित और सामान रखने की जगह से लैस होंगी. अधिकारियों के मुताबिक, बसों को वेट-लीज मॉडल पर चलाने की योजना है. इसमें एक रियायत प्राप्त कंपनी इन बसों का संचालन करेगी. ये बसें बीएस-6 मानकों के अनुरूप होंगी.

Advertisement

DTC के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद

अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से यात्रियों को फायदा होगा और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है. दिल्ली सरकार ने इससे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, हरियाणा के पानीपत, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ और मुरादाबाद और अमृतसर, चंडीगढ़ और जम्मू के लिए भी इंटर-स्टेट बसें शुरू करने की घोषणा की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    MLC चुनाव में लहराया नीरज कुमार का परचम, अनंत सिंह की बढ़ेगी मुश्क‍िलें? |
    रातभर बंद कमरे में चलता रहा जनरेटर, जहरीले धुएं से 2 की मौत... तीन की हालत नाजुक |
    PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में BJP को लगा बड़ा झटका! वाराणसी में सपा ने दर्ज की बड़ी जीत |
    Karwa Chauth 2026: करवाचौथ पर चांद जैसा खिलेगा चेहरा! ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर आजमाएं ये 5 आसान तरीके |
    'रहमान ने धोखा दिया', रामायण के मंगल रंग के बाद क्यों चर्चा में ये तमिल गाना? फैंस उठा रहे सवाल |
    कूनो के चीते को गोली किसने मारी? 19 महीने के चीते के शरीर से निकले 5 गोली के छर्रे |
    IND-W vs ZIM-W: भारत ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया, शेफाली-प्रतीका ने जड़ा अर्धशतक, वैष्णवी ने झटके पांच विकेट |
    ED का एक्शन... आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ की संपत्ति अटैच, बाजार मूल्य 1170 करोड़ रुपये |
    'पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान नीति में कोई बदलाव नहीं', विदेश मंत्रालय ने साफ किया भारत का रुख |
    59 लाख वोटर, आईडी कार्ड छपे 90 लाख... कर्नाटक BJP ने लगाया 20 करोड़ के घोटाले का आरोप
    Advertisement