BJP शामिल हुईं बंगाली एक्ट्रेस कोएल मल्लिक, राज्यसभा के लिए जल्द दाखिल करेंगे नामांकन

पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है. मशहूर बंगाली फिल्म अभिनेत्री कोएल मल्लिक उर्फ रुक्मिणी मल्लिक सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं. बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई. इसके बाद कोएल मल्लिक पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचीं, जहां वह राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी.

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बीजेपी में शामिल होने के बाद कोएल मल्लिक ने कहा कि राज्यसभा सांसद बनकर संसद के उच्च सदन का सदस्य बनना उनके लिए सम्मान की बात होगी. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें लोगों के कल्याण के लिए काम करने का मौका मिलेगा. पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव शशि अग्निहोत्री ने भी पार्टी में उनका स्वागत किया और बताया कि वह सोमवार को राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी.

कौन हैं कोएल मल्लिक?

कोएल मल्लिक बंगाल की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं. वह दिग्गज बंगाली अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी हैं. बंगाली फिल्मों में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. इसी साल उन्होंने राजनीति में एंट्री की है.

इससे पहले उन्हें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था. विधानसभा चुनाव में TMC को झटका लगने के बाद उन्होंने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. अब कुछ ही महीनों बाद बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनने से उनका सियासी पाला बदलना चर्चा में है.

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#WATCH | Kolkata: BJP leader Rukmini Mallick (Koel Mallick) arrived at the West Bengal Legislative Assembly to file her nomination for the upcoming Rajya Sabha by-election in West Bengal. https://t.co/EIDPsk1M76 — ANI (@ANI) October 5, 2026

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16 अक्टूबर को होना है चुनाव

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 12 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से कोएल मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है.

कोएल मल्लिक के बीजेपी में शामिल होने और राज्यसभा उपचुनाव का नामांकन दाखिल करने पहुंचने से बंगाल की सियासत में हलचल बढ़ गई है. अब उनके नामांकन के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर तस्वीर और साफ होगी.

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