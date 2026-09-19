पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर काटा, गुस्से में पति ने काट दी नाक... UP में हैरान करने वाला कांड

उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि बहस के दौरान उसने उसकी नाक काट ली. पीड़िता की पहचान साधना के रूप में हुई है. एक एजेंसी के मुताबिक साधना ने आरोप लगाया कि उसके पति दीपक ने उसके सिर पर हमला किया, उसकी नाक काट ली और उसे नाली में फेंक दिया. उसने यह भी दावा किया कि हमले के दौरान उसकी सास और ससुर ने उसके हाथ पकड़ रखे थे.

और पढ़ें

इस वजह से पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद

पुलिस के मुताबिक साधना ढाई महीने पहले अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति का घर छोड़कर चली गई थी. वह गुरुवार को अचानक पड़ोसी की छत से कूदकर अपने पति के घर लौटी, जिससे विवाद शुरू हो गया. सांडी पुलिस स्टेशन के SHO पुष्पराज ने बताया कि उसके अचानक लौटने पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके दौरान दीपक ने उसके साथ मारपीट की और उसकी नाक काट ली.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई. जिसके बाद दीपक को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस के अनुसार साधना को पहले सांडी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

Advertisement

साधना ने पति के प्राइवेट पार्ट पर भी काट लिया था

हालांकि, दीपक के परिवार ने साधना पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दीपक की मां का दावा है कि साधना ढाई महीने पहले इलाके के एक युवक के साथ चली गई थी, जो दीपक का दोस्त भी था. उस समय पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी और समझौता हो गया था. दीपक की मां के अनुसार साधना अचानक लौटी और बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की. इससे विवाद हुआ, जिसके दौरान साधना ने कथित तौर पर अपने पति के प्राइवेट पार्ट्स पर काटा और बाद में ज़मीन पर सिर पटककर खुद को घायल कर लिया.

साधना और दीपक की शादी लगभग दस साल पहले हुई थी और उनकी तीन बेटियां हैं जिनकी उम्र आठ, छह और तीन साल है. पुलिस ने बताया कि साधना की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जबकि दीपक की मां ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले के सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----