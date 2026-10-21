कौन थे विनय यादव और वकील यादव? देवरिया में जिनकी दशहरा के दिन हुई धारदार हथियार से हत्या; सपा सांसद ने दी ये चेतावनी

उत्तर प्रदेश के देवरिया में मंगलवार की आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दो दोस्तों- विनय यादव और वकील यादव की बेरहमी से हत्या कर दी. ये दोनों लार क्षेत्र से दशहरा मेला देखकर अपनी बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा. हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित तीन टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं.

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दशहरा मेले से लौट रहे थे दोनों दोस्त

मृतक विनय यादव (ग्राम इटहुआ हजाम) गोरखपुर आवास विकास में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जबकि वकील यादव (निवासी करजहा) रेलवे विभाग में गेटमैन के पद पर कार्यरत थे. मंगलवार की रात ये दोनों दोस्त लार से दशहरा मेला देखकर अपनी बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान मईल थाना क्षेत्र के बढ़या हरदो के पास रामजानकी मार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया.

सड़क किनारे मिले खून से लथपथ शव

बदमाशों ने दोनों युवकों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे मृतकों का शरीर क्षत-विक्षत हो गया. उनके खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़े मिले. रात के समय वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने इस खौफनाक मंजर को देखा और तुरंत डायल 112 पर फोन करके पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी.

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सांसद ने दी चेतावनी और पुलिस जांच तेज

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अभिजीत आर शंकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया. उधर, सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सात दिन के अंदर घटना का पर्दाफाश करने की चेतावनी दी है, अन्यथा मईल थाने का घेराव करने की बात कही है. पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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