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4 महिलाएं, 3 युवक और कोडवर्ड में बातें... रूम में मिलीं आपत्तिजनक चीजें, गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस की कहानी

वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर 4 महिलाओं और 3 युवकों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने परेड कोठी इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में 'स्पेशल सर्विस' के नाम पर कथित तौर पर देह व्यापार चलाया जा रहा था. छापेमारी के दौरान अलग-अलग कमरों से पकड़े गए लोगों के पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है.

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स्पेशल सर्विस के कोड से चल रहा था खेल. (Photo: ITG)
स्पेशल सर्विस के कोड से चल रहा था खेल. (Photo: ITG)

यूपी के वाराणसी में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की है. मामला सिगरा थाना क्षेत्र का है, जहां कैंट रेलवे स्टेशन के सामने परेड कोठी इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस पर पुलिस पहुंची. यहां 'स्पेशल सर्विस' के नाम पर सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिली थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस के अलग-अलग कमरों से चार महिलाओं और तीन युवकों को पकड़ा. पुलिस का कहना है कि सभी संदिग्ध अवस्था में मिले. मौके से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं.

पुलिस के मुताबिक, इलाके में गेस्ट हाउस, भोजनालय और बस सर्विस की आड़ में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चलने की सूचना मिल रही थी. इसी आधार पर पुलिस ने गेस्ट हाउस को निशाने पर लिया और छापेमारी की. पुलिस टीम के पहुंचते ही गेस्ट हाउस में अफरा-तफरी मच गई. टीम ने परिसर की तलाशी शुरू की और अलग-अलग कमरों की जांच की. इसी दौरान चार महिलाएं और तीन युवक पुलिस के हाथ लगे.

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पुलिस के मुताबिक, गेस्ट हाउस में कथित देह व्यापार के लिए 'स्पेशल सर्विस' जैसे कोड का इस्तेमाल किया जा रहा था. हालांकि इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसका पता जांच के बाद ही चलेगा. पुलिस अब पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गेस्ट हाउस में ऐसी गतिविधियां कब से चल रही थीं और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था.

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Varanasi Guest House Raid 4 Women 3 Men Detained Alleged Sex Racket

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल सात लोगों को पकड़ा है. इनमें चार महिलाएं और तीन युवक शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की भी बात कही जा रही है. 

यह भी पढ़ें: उज्बेकिस्तान To लखनऊ: हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट की मास्टरमाइंड लोला क्यूमोवा का काला चिठ्ठा!

इस दौरान मौके पर मौजूद एसीपी कैंट, वाराणसी शुभम जैन ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई की है और पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि गेस्ट हाउस में कथित गतिविधियां कैसे संचालित हो रही थीं, इसमें गेस्ट हाउस के संचालक या अन्य लोगों की क्या भूमिका थी और क्या यह मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.

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