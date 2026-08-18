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यूपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात! उफान पर गंगा-यमुना-सरयू-राप्ती, 12 जिलों में बाढ़ का खतरा, स्कूलों पर भी लगा ताला

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों में हालात चुनौतीपूर्ण कर दिए हैं. कहीं सड़कें और घर जलमग्न हैं तो कहीं गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत-बचाव, स्वास्थ्य सेवाओं और निगरानी व्यवस्था को तेज कर दिया है.

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यूपी में भारी बारिश से गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इनके आसपास के कई गांव-मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं. (Photo: ITG)
यूपी में भारी बारिश से गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इनके आसपास के कई गांव-मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और कौशांबी समेत करीब 12 जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं, गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव और निगरानी बढ़ा दी है.

प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है. सड़कें, गलियां, अंडरपास, पुलिस थाने और कई घर पानी से घिर गए हैं. स्टेशन रोड, जॉर्ज टाउन, करेली की गड्ढा कॉलोनी और मुंडेरा गांव समेत दर्जनों इलाकों में पानी भर गया है. दारागंज के निचले इलाकों में बनी झोपड़ियों तक गंगा और यमुना का पानी पहुंच गया है. हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं. लगातार बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है.

उन्नाव में 200 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में घिरे

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उन्नाव में गंगा के बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे के कई मोहल्ले प्रभावित हुए हैं. 200 से अधिक घर बाढ़ के पानी से घिरे हैं. प्रशासन ने लोगों के आवागमन के लिए 15 नावें लगाई हैं और प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और विषैले जीव-जंतुओं का खतरा भी बना हुआ है.

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फर्रुखाबाद में प्रभावित हैं 5 दर्जन से ज्यादा गांव

फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट गहरा गया है. पहाड़ी इलाकों में बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदी उफान पर है. जिले के पांच दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 40 हजार से ज्यादा लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है. सदर, अमृतपुर और कायमगंज तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. सदर के करीब 12, अमृतपुर के लगभग 20 और कायमगंज के करीब 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. खेतों में पानी भरने से सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है. कई संपर्क मार्ग और विद्यालय भी प्रभावित हुए हैं.

वाराणसी में छत पर हो रही गंगा आरती

वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का आपसी संपर्क प्रभावित हुआ है. दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बदलना पड़ा है. सुरक्षा को देखते हुए अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर आरती कराई जा रही है. गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा के मुताबिक, गंगा का जलस्तर काफी ऊपर आ गया है और घाट पर सुरक्षित स्थान सीमित हो गया था। भीड़ को देखते हुए छत पर आरती कराने का फैसला लिया गया.

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बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से ऊपर

बाराबंकी में नेपाल के बैराजों से छोड़े गए करीब 3.77 लाख क्यूसेक पानी और लगातार बारिश के कारण सरयू नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है. रामनगर, सिरौली गौसपुर और रामसनेहीघाट तहसील के तराई इलाकों के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. कई गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों तथा बंधों पर शरण लेने को मजबूर हैं. प्रशासन की ओर से राहत सामग्री और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी प्रभावित इलाकों में तैनात हैं.

श्रावस्ती में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर

श्रावस्ती में लगातार बारिश और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है. सोमवार शाम पांच बजे नदी का जलस्तर 128.00 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर है. तटवर्ती गांवों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है. बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। गजोबरी, मोहनपुर भरथा, घाटेपुरवा, सलारू पुरवा, वीरपुर लौकिहा, कथरामाफी और शिकारी समेत कई गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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कौशांबी में सभी स्कूल बंद

कौशांबी में दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिले के सभी स्कूल 18 अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया गया है. प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों पर यह आदेश लागू होगा. परिषदीय, माध्यमिक, सहायता प्राप्त और सभी बोर्डों के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ-साथ एफएलएन ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी स्थगित कर दी गई हैं.

मिर्जापुर में 50 गांवों का संपर्क प्रभावित

मिर्जापुर में भारी बारिश के कारण 18 अगस्त को कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. लगातार बारिश के बाद लालगंज तहसील के हलिया क्षेत्र में अदवा डैम भर गया, जिसके बाद पानी छोड़े जाने से अदवा नदी उफान पर आ गई. आसपास के कई घरों में पानी घुस गया. हलिया-हथेड़ा मार्ग के पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर हलिया-ड्रमंडगंज मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रोकना पड़ा. जलस्तर कम होने के बाद आवागमन फिर शुरू किया गया.

भदोही में कक्षा 1 से 12 तक स्कूल बंद

भदोही में खराब मौसम और लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में 18 अगस्त को अवकाश घोषित किया है. यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. हालांकि, शिक्षकों और शिक्षिकाओं को स्कूल में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. बारिश के बीच खुले कुछ निजी स्कूलों से आदेश जारी होने के बाद बच्चों को वापस घर भेजा गया. 

(इनपुट: प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, फर्रुखाबाद से फिरोज खान,बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, श्रावस्ती से पंकज, भदोही से महेश जायसवाल, मिर्जापुर से सुरेश सिंह, कौशांबी से अखिलेश गौतम, और उन्नाव से सूरज सिंह)

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