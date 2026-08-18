जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी ताइवान सिटी और स्टेडियम, YEIDA की बैठक में कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEIDA) ने जेवर-नोएडा एयरपोर्ट के पास के इलाके को एक बड़ा और आधुनिक सेंटर बनाने के लिए कई नई योजनाओं को मंजूरी दी है. इस पूरे प्लान का मुख्य मकसद इलाके में बेहतर सुविधाएं लाना, बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना और लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलना है.

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यहां बेहतर इलाज और पढ़ाई के लिए एक बड़ा मेडिकल हब और यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी. साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, जबकि यात्रियों की सहूलियत और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल तैयार किया जाएगा. व्यापार और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए ताइवान सिटी और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष फार्मा क्लस्टर बनाए जाएंगे.

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इसके अलावा किसानों की फसलों की खरीद-बिक्री और रखरखाव को आसान बनाने के लिए एक आधुनिक मंडी भी तैयार की जाएगी. इन सभी प्रोजेक्ट्स से आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र का तेजी से विकास होगा. सेक्टर 13 और 14 में 500 एकड़ में मेडिकल हब और सेक्टर 14 में 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा.

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खेलों को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 23D में 50 एकड़ जमीन पर एक चमचमाता इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार किया जाएगा, इसके साथ ही, किसानों को अपनी फसलें बेचने, रखने और सही दाम पाने में आसानी हो, इसके लिए सेक्टर 34 की 36 एकड़ ज़मीन पर एक हाई-टेक मंडी बनाई जाएगी.

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नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास बढ़ती परिवहन मांग को देखते हुए सेक्टर 23C में एक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा. उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी विनिर्माण में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेक्टर 6 में 300 एकड़ में ताइवान सिटी और इसी सेक्टर में 100 से 125 एकड़ में फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्वीकृत किया गया है.

बोर्ड ने गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में फेज-1 के तहत किसानों से आपसी सहमति से भूमि खरीद की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे नई दर 4,300 रुपये से बढ़कर 4,558 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है. वैकल्पिक रूप से 4,037 रुपये प्रति वर्ग मीटर के साथ 7 प्रतिशत आबादी प्लॉट की दर भी तय की गई है. ये सभी परियोजनाएं जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक और संस्थागत केंद्र के रूप में मजबूत करेंगी.

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