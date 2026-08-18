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'मां ने दूध पिलाया है तो हराकर दिखाओ', मेरठ में सपा विधायक शाहिद मंजूर की विरोधियों को चुनौती

किठौर से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में दिया गया बयान चर्चा में है. विरोधियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मां ने दूध पिलाया है तो मैदान में आकर हराओ. इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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सपा विधायक शाहिद मंजूर (Photo- ITG)
सपा विधायक शाहिद मंजूर (Photo- ITG)

मेरठ जिले में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के किठौर विधायक शाहिद मंजूर ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं और स्थानीय माफियाओं को सीधे चुनाव में हराकर दिखाने की खुली चुनौती दे डाली. इस बयान के सामने आने के बाद क्षेत्र के सियासी हलकों में राजनीतिक चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं.

भू-माफियाओं और दूध माफियाओं पर सीधा हमला

कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए किठौर विधायक शाहिद मंजूर काफी आक्रामक नजर आए. उन्होंने अपने भाषण में दूध और जमीन के कारोबार से जुड़े माफियाओं को ललकारते हुए कहा, "जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ. सब इकट्ठे होकर जोर लगाओ. तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तो मुझे हराओ, आओ सामने मैदान में."

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'चोर-उचक्के लड़ते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन'

विधायक शाहिद मंजूर ने विरोधियों पर हमला जारी रखते हुए उन्हें 'चोर-उचक्का' तक कह दिया. मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "कुछ चोर उचक्के हर इलेक्शन में मेरे खिलाफ लड़ते हैं, अबके और सही, आओ मैदान में. तुम पिछली बार भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे, आओ जितना जोर लगा सकते हो लगाओ."

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राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज

15 अगस्त के मंच से विधायक के इस प्रकार तीखे और तल्ख तेवर देखने को मिले. उनके इस संबोधन का वीडियो बनते ही इंटरनेट पर शेयर होने लगा. चुनावी मैदान में आकर मुकाबला करने की इस सीधी ललकार और तीखे बयान के बाद अब मेरठ की राजनीति में बयानबाजी और चर्चाएं गर्म हैं.

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