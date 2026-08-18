Rajasthani Dhumri Tadka Chutney: 5 मिनट में बनाएं राजस्थान की फेमस डुमरी तड़का चटनी, दाल-चावल का स्वाद हो जाएगा लाजवाब

Rajasthani Dhumri Tadka Chutney Recipe: किसी भी बोरिंग खाने को मजेदार बनाने के लिए आप उसके साथ चटनी शामिल कर दीजिए. चटनी ना सिर्फ नॉर्मल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि आपकी भूख भी बढ़ा देती है. धनिया-पुदीना की चटनी खाकर अगर आप भी बोर गए हैं तो इस बार दाल चावल के साथ इंस्टेंट मारवाड़ी चटनी बनाकर खाएं.
मारवाड़ी खाना अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए दुनियाभर में जाना जाता है और अगर आप इस मारवाड़ी चटनी को एक बार घर में बनाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली इसकी फैन हो जाएगी. डुमरी तड़का चटनी जितना इसका नाम अटपटा है, इसका स्वाद उतना ही चटपटा होता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में न तो समय लगता है और न ही मेहनत.
झटपट आप इस राजस्थानी स्टाइल डुमरी तड़का चटनी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी रसोई में मौजूद कुछ मसालों की ही जरूरत पड़ेगी. आइए आपको डुमरी तड़का चटनी बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप लंच या डिनर में बिना किसी झंझट के घर पर बना पाएंगे.
डुमरी तड़का चटनी के लिए सामग्री
चटनी बनाने का आसान तरीका
प्रो टिप: