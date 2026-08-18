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Rajasthani Dhumri Tadka Chutney: 5 मिनट में बनाएं राजस्थान की फेमस डुमरी तड़का चटनी, दाल-चावल का स्वाद हो जाएगा लाजवाब

अगर घर पर सादा खाना बना हो तो आप उसके साथ में राजस्थान की वायरल चटनी बना सकते हैं. एक चम्मच चटनी आपके बोरिंग खाने को टेस्टी बना देगी, सबसे अच्छी बात यह है कि इस तड़का चटनी को आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं. जानें रेसिपी...

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लहसुन की तीखी चटनी बनाना बहुत आसान है. (PHOTO:AI)
लहसुन की तीखी चटनी बनाना बहुत आसान है. (PHOTO:AI)

Rajasthani Dhumri Tadka Chutney Recipe: किसी भी बोरिंग खाने को मजेदार बनाने के लिए आप उसके साथ चटनी शामिल कर दीजिए. चटनी ना सिर्फ नॉर्मल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि आपकी भूख भी बढ़ा देती है. धनिया-पुदीना की चटनी खाकर अगर आप भी बोर गए हैं तो इस बार दाल चावल के साथ इंस्टेंट मारवाड़ी चटनी बनाकर खाएं. 

मारवाड़ी खाना अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए दुनियाभर में जाना जाता है और अगर आप इस मारवाड़ी चटनी को एक बार घर में बनाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली इसकी फैन हो जाएगी. डुमरी तड़का चटनी जितना इसका नाम अटपटा है, इसका स्वाद उतना ही चटपटा होता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में न तो समय लगता है और न ही मेहनत.

झटपट आप इस राजस्थानी स्टाइल डुमरी तड़का चटनी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी रसोई में मौजूद कुछ मसालों की ही जरूरत पड़ेगी. आइए आपको डुमरी तड़का चटनी बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप लंच या डिनर में बिना किसी झंझट के घर पर बना पाएंगे. 

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डुमरी तड़का चटनी के लिए सामग्री

  • बरीक कटा हुआ प्याज
  • टमाटर
  • हरा धनिया
  • कुटा हुआ लहसुन 
  • भुनी हुई मूंगफली
  • लाल मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • तेल

चटनी बनाने का आसान तरीका

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  1. सबसे पहले प्याज और टमाटर को बारीक काट लें और हरा धनिया भी बारीक काटें. 
  2. भुनी हुई मूंगफली को पहले रोस्ट कर लें और फिर सिलबट्टे पर लहसुन की कलियों के साथ दरदरा पीस लें.
  3. इसके बाद लाल मिर्च और नमक डालकर मिला दें. 
  4. एक पैन में तेल गर्म करें और तेज गर्म करने पर तेल को इस मसाले के ऊपर डाल दें.
  5. गर्म तेल डालने के बाद सबसे जरूरी है कि आप चम्मच की मदद से चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि इससे चटनी का कच्चापन दूर हो जाता है और गर्म तेल पूरी चटनी में मिल जाता है. 
  6. आपकी डुमरी तड़का चटनी तैयार है, जिसे आप रोटी-पराठे के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा यह दाल-चावल के साथ में भी बहुत मजेदार लगती है. 

प्रो टिप:

  • अगर आप मारवाड़ी चटनी का असली फ्लेवर चाहते हैं तो प्याज और टमाटर को जितना हो सके, उतना बारीक काटें.
  • सरसों का तेल इस चटनी को असली स्वाद देगा और सारे मिक्सर में तेल अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए.
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