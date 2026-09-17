गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: शिवानी उर्फ सिया ने पुलिस को सौंपी पूरी राइड की फुटेज, CCTV में बाइकर्स से बहस के संकेत

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में SIT की जांच जारी है. पुलिस घटना से पहले हुए विवाद और उसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, शिवानी उर्फ सिया ने पूरी राइड का वीडियो फुटेज जांच अधिकारियों को सौंप दिया है. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के CCTV फुटेज की भी जांच की है. शुरुआती पड़ताल में घटना से पहले कल्याण बैंसला और बाइक सवारों के बीच लंबी बहस होने के संकेत मिले हैं.

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घटना से पहले बहस के संकेत

गुरुग्राम पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली है. यह फुटेज सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच की है. सूत्रों के मुताबिक, CCTV रिकॉर्डिंग में बाइसला और बाइकर्स के बीच कथित घटना से पहले लंबी बहस होती दिखाई देती है. पुलिस इस फुटेज के आधार पर घटना से पहले के घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है.

SIT को सौंपी पूरी राइड की वीडियो

इस मामले में शिवानी उर्फ सिया ने पूरी राइड का फुटेज जांच अधिकारियों को सौंप दिया है. सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. पुलिस इस फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग को आपस में मिलाकर घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है. जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना से पहले क्या हुआ था और विवाद किस तरह आगे बढ़ा.

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गाड़ी में सवार थे चार लोग

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी में कुल चार लोग सवार थे. इनमें से दो लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. बाकी दो लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं. पुलिस इन सभी की भूमिका की जांच कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है.

गाड़ी के मूल मालिक का बयान भी

जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस गाड़ी के मूल मालिक का बयान भी दर्ज करेगी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त गाड़ी किसके पास थी और उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था. इसके लिए गाड़ी के मालिक से पूछताछ की जाएगी. इस मामले में SIT की जांच अभी जारी है.

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