UP के कुशीनगर में कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 5 की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हाटा कोतवाली क्षेत्र के थरुआडीह के पास कार और ट्रक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई.

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बताया जा रहा है कि कार में कुल 8 लोग सवार थे, इनमें से 3 लोग घायल हो गए हैं. इस बीच, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों का इलाज जारी है.

जानकारी के मुताबिक, कार में सवार सभी लोग किसी कार्यक्रम से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

इस भयानक हादसे के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक मौके पर दिखाई दे रहा है. आसपास लोग जमा हैं और हादसे को देखकर स्तब्ध हैं.

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