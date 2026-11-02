scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरनगर: अहोई व्रत से पहले घर का चिराग बुझा, स्कूल में खेलकूद के दौरान 10 साल के मासूम की कार्डियक अटैक से मौत

मुजफ्फरनगर जिले में अहोई अष्टमी से ठीक एक दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया. कंपोजिट विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान दौड़ते समय 10 वर्षीय छात्र निहाल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Advertisement
X
मोबाइल में मृत बेटे की तस्वीर निहारती मां (Photo- ITG)
मोबाइल में मृत बेटे की तस्वीर निहारती मां (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते दिनों एक बेहद दुखद घटना घटी. सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कंपोजिट विद्यालय में आयोजित खेल कार्यक्रम में दौड़ते समय कक्षा चार का 10 वर्षीय मासूम छात्र निहाल अचानक गिरकर बेहोश हो गया. स्कूल प्रशासन तुरंत छात्र को उपचार के लिए अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार छात्र की मौत कार्डियक अटैक के कारण हुई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

अहोई व्रत से ठीक पहले टूटा मां पर दुखों का पहाड़

पूरा मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के रायपुर नगली गांव का है. गौरतलब है कि यह हादसा अहोई के व्रत से ठीक एक दिन पहले हुआ, जिससे मृतक छात्र निहाल की मां पर दुखों का पहाड़ टूट गया है.

सम्बंधित ख़बरें

दुकान के CCTV में रिकॉर्ड हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट
रात 9 बजे हुई स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर.(Photo: Screengrab)
स्कूटी-बाइक में ऐसी टक्कर कि उड़ गए परखच्चे, CCTV में कैद खौफनाक मंजर
गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम मलिक
पति की मौत के बाद नहीं मानी हार, 13 बीघा गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम
Meerut Saharanpur MLC elections: Voting under way in Muzaffarnagar as teachers and graduates turn out in large numbers.
MLC चुनाव: मुजफ्फरनगर में शिक्षकों-स्नातकों में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह
Bride with henna-adorned hands kept waiting; groom did not arrive (Photo: ITG)
'निकाह के बाद कभी संबंध नहीं बना पाया पति, विरोध पर पीटा'

अहोई अष्टमी के पावन अवसर से पहले इकलौते बेटे की अचानक हुई मौत ने मां के सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया. निहाल अपनी तीन बहनों का अकेला भाई था. उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

बीएसए संदीप कुमार का बयान और स्कूल का माहौल

मुजफ्फरनगर के बीएसए संदीप कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि खेल के दौरान छात्र अचानक बेहोश हो गया था. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और कार्डियक अटैक को मौत की वजह बताया गया है. छात्र की मौत के बाद उसके घर पर परिजन विलाप कर रहे हैं और मां फोन में अपने मासूम बेटे की फोटो देखकर रो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    7 फेरे, फिर जीने-मरने की कसमें... आखिर सुहागरात से पहले अस्पताल क्यों पहुंचे दूल्हा-दुल्हन |
    गुजरात में 143 कैदियों को दिवाली पर मिलेगी 15 दिन की पैरोल, धनतेरस पर जेलों से होंगे रिहा |
    Shah Rukh Khan Networth: 300Cr का घर... सबसे अमीर बॉलीवुड एक्टर, 61 साल के हुए शाहरुख खान की जानें नेटवर्थ |
    बिहार में गजब विरोध! सड़क पर नहीं बन रहे गड्ढों को दिया सांसद-विधायक का नाम,'गिरिराज कुंड' और 'कुंदन कुंड' की सबसे ज्यादा चर्चा |
    UP के कुशीनगर में कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 5 की मौत |
    23 हजार पद, 2 लाख तक की सैलरी, इन सरकारी पदों पर नोटिफिकेशन जारी, क्या कर लिया आवेदन?   |
    जज की कुर्सी छोड़ बेटी ने चुना वैराग्य... विंटेज कारों-शाही बग्घियों से हुई विदाई तो भावुक हो गए लोग |
    ईरान पर अटैक को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तीखी बातचीत... क्यों हमले को टरका रहे हैं ट्रंप |
    'मानसिक रूप से थक जाता हूं, लेकिन गोली खाने के लिए भी तैयार...', गौतम गंभीर ने बयां किया दर्द |
    Omar Abdullah-Nidhi Razdan Marriage: CM उमर अब्दुल्ला की शादी पर एक्ट्रेस हिना खान ने किया रिएक्ट, सवाल उठाने वालों से बोलीं- आप खुदा नहीं
    Advertisement