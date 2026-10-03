यूपी होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 41 हजार से अधिक युवा हुए चयनित

यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. कुल 41,424 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार लिस्ट भी जारी कर दी गई है.

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होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड ने 18 नवंबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इस भर्ती के लिए 25 लाख 32 हजार 196 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की गई.

लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को प्रदेश के 74 जिलों में 6 पालियों में कराई गई थी. परीक्षा के बाद 1 लाख 7 हजार 221 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया गया था. यह प्रक्रिया 13 जुलाई से 7 अगस्त के बीच पूरी हुई. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) भी आयोजित की गई.

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 41,424 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर रिजल्ट देख सकते हैं.

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2011 में हुई थी आखिरी भर्ती

उत्तर प्रदेश में इससे पहले होमगार्ड की आखिरी बड़ी भर्ती 2011 में मायावती सरकार के दौरान हुई थी. यह भर्ती जिला स्तर पर कराई गई थी. इसके बाद होमगार्ड विभाग में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई.

2018 में भाजपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे रद्द कर दिया गया था. यह भर्ती प्रयागराज में हुई थी. मामले में तत्कालीन जिला कमांडेंट को सस्पेंड भी किया गया था. इसके बाद से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं हुई.

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