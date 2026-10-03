scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 41 हजार से अधिक युवा हुए चयनित

यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. कुल 41,424 होमगार्ड अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची भी जारी कर दी गई है.

Advertisement
X
यूपी होमगार्ड का रिजल्ट जारी.(Representative Image)
यूपी होमगार्ड का रिजल्ट जारी.(Representative Image)

यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. कुल 41,424 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार लिस्ट भी जारी कर दी गई है.

होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड ने 18 नवंबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इस भर्ती के लिए 25 लाख 32 हजार 196 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की गई.

लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को प्रदेश के 74 जिलों में 6 पालियों में कराई गई थी. परीक्षा के बाद 1 लाख 7 हजार 221 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया गया था. यह प्रक्रिया 13 जुलाई से 7 अगस्त के बीच पूरी हुई. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) भी आयोजित की गई.

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj ashram
'कहां चले गए हमारे बच्चे', प्रेमानंद जी के आश्रम बाहर 3 परिवारों का हंगामा
'काम है रुको...', महिला टीचर से बोला स्कूल मैनेजर और करने लगा छेड़छाड़
Noida Supernova
नोएडा में एक युवक ने 43वीं मंजिल गिरकर दी जान
Rahul Gandhi
UP कांग्रेस में बदलाव के बाद आराधना के लिए अजय क्या बोले?
Noida Supernova Building death case Inside Story
कर्ज से परेशान, पिता को मैसेज... सुपरनोवा से सुसाइड की Inside Story

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 41,424 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर रिजल्ट देख सकते हैं.

Advertisement

2011 में हुई थी आखिरी भर्ती

उत्तर प्रदेश में इससे पहले होमगार्ड की आखिरी बड़ी भर्ती 2011 में मायावती सरकार के दौरान हुई थी. यह भर्ती जिला स्तर पर कराई गई थी. इसके बाद होमगार्ड विभाग में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई.

2018 में भाजपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे रद्द कर दिया गया था. यह भर्ती प्रयागराज में हुई थी. मामले में तत्कालीन जिला कमांडेंट को सस्पेंड भी किया गया था. इसके बाद से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कैप्टन स्मित मछार के साहस को मिला सम्मान, क्राउन प्रिंस ने की मुलाकात |
    'दर्शन करने आए थे, फिर कहां चले गए?' प्रेमानंद महाराज के राधा केलि कुंज के बाहर 3 परिवारों का हंगामा, आश्रम के सेवादार भड़के |
    Delhi में तेज रफ्तार क्रेटा कार का खौफनाक कहर! धार्मिक स्थल से लौट रहे दंपत्ति को कुचला |
    How To Make Kajal: बाजार के मिलावटी काजल को कहें बाय, घर पर बनाएं नेचुरल काजल, बनाना है आसान |
    'एक शक ने सब बर्बाद कर दिया...', शादी के 10 महीने बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी पूरी कहानी |
    'शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ...जैसा गुरु, वैसा चेला!' अभिषेक के बाद मैदान पर उतरे युवराज सिंह ने काटा गदर |
    अल-कायदा, टेरर कनेक्शन... आरोपी को-पायलट के और कितने राज? देखें विशेष |
    8वां वेतन आयोग लागू होने में हुई देरी... तो होगा 3 लाख का नुकसान, समझें पूरा हिसाब |
    Ajay Devgn की फिल्म Drishyam 3 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल! |
    दो दिन में 100 करोड़ पार अजय देवगन की 'दृश्यम 3', ऑडियंस के प्यार पर भावुक हुए डायरेक्टर
    Advertisement