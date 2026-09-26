गाजियाबाद में दो गुटों के झगड़े में युवक को मारा चाकू, 3 हिरासत में, CCTV खंगाल रही पुलिस

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में दो परिचित युवक समूहों के बीच हुए विवाद के बाद चाकूबाजी का मामला सामने आया है. घटना में 24 वर्षीय हर्ष चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामले में पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है. घटना के बाद घायल के परिजनों के साथ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में धरना देकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

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पुलिस के मुताबिक, घटना 24 सितंबर की शाम करीब 6 बजे हुई. डायल-112 के जरिए गोविंदपुरम में दो परिचित युवक समूहों के बीच झगड़े और चाकूबाजी की सूचना मिली थी. हमले में घायल हर्ष को उसके दोस्त अंश और ओम पहले सर्वोदय अस्पताल, कविनगर लेकर पहुंचे. बाद में उसे यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें हमले के बाद घायल हर्ष दिखाई दे रहा है. उसके साथी उसे स्कूटी की मदद से अस्पताल ले जाते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच में शामिल किया है और इसके आधार पर पूरे घटनाक्रम तथा हमले में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

पिता की शिकायत पर केस दर्ज

पुलिस को दी गई शिकायत में हर्ष के पिता विकास ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा अपने दोस्तों अंश और ओम के साथ डीडीपीएस गोविंदपुरम के पास खाना खाने गया था. इसी दौरान बादल, मारूफ, फरमान, समीर, देवराज, जुनैद उर्फ मुनेश और सुमित समेत आठ से दस अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

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पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 190 और 191(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. कविनगर पुलिस के मुताबिक, मामले में सुमित, देवराज और समीर को हिरासत में लिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

अस्पताल में धरने पर बैठे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता

घटना के बाद घायल के परिजन और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे. संगठन के प्रमुख पिंकी चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और परिवार के साथ धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. बड़ी संख्या में लोगों के अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया.

हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि हमले में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ युवक शामिल थे. हालांकि पुलिस की ओर से घटना को सांप्रदायिक विवाद बताए जाने की पुष्टि नहीं की गई है और मामले की जांच की जा रही है.

मां बोलीं- बेटे को बुलाकर किया हमला

घायल हर्ष की मां नेहा ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की आरोपियों से पहले कोई दुश्मनी नहीं थी. उनका दावा है कि हर्ष को पहले बुलाया गया और इसके बाद उस पर चाकुओं से हमला किया गया.

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नेहा के मुताबिक, उनके बेटे की हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है. उन्होंने दावा किया कि इलाज के दौरान अब तक हर्ष को 14 यूनिट खून चढ़ाया जा चुका है. वहीं पुलिस का कहना है कि घायल की स्थिति खतरे से बाहर है. परिवार ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

एसीपी कविनगर अभय डागा के मुताबिक, शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. अब तक तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश के साथ मामले की आगे की जांच जारी है.

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