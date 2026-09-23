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पहले बनवाया फर्जी 'सुसाइड नोट', फिर कार में पिलाया जहर... लेक्चरर ने किया युवती का मर्डर

तेलंगाना के पेड्डापल्ली में युवती की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या की जांच में बदल गया है. पुलिस ने पूर्व लेक्चरर नवीन कुमार को मुख्य आरोपी बताया है. आरोप है कि उसने युवती को जबरन कीटनाशक पिलाया और घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की.

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पूर्व लेक्चरर ने कीटनाशक पिलाकर किया युवती का कत्ल (Photo-ITG)
पूर्व लेक्चरर ने कीटनाशक पिलाकर किया युवती का कत्ल (Photo-ITG)

तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में एक युवती की संदिग्ध मौत, जिसे शुरुआत में आत्महत्या माना जा रहा था, अब कथित हत्या के मामले में बदल गई है. पुलिस का कहना है कि युवती को जबरन कीटनाशक पिलाया गया और इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

गोदावरिखानी वन टाउन पुलिस ने सिंगरेनी कोलियरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा लेक्चरर रहे जेट्टी नवीन कुमार को इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया है. पुलिस ने मृतका से जुड़े आरोपों के संबंध में सिंगरेनी में ओवरमैन के पद पर कार्यरत बोम्मकंठी रविकुमार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

युवती को 12 सितंबर को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. रामागुंडम पुलिस आयुक्त के निर्देश पर वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई. जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डाटा, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की. पुलिस का कहना है कि इन साक्ष्यों की मदद से घटनाक्रम को दोबारा समझने में मदद मिली.

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प्रेम संबंध को लेकर हत्या का आरोप
पुलिस के मुताबिक, नवीन कुमार पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं. आरोप है कि 2022 में युवती के सिंगरेनी कोलियरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई थी. पुलिस का कहना है कि बाद में यह जान-पहचान कथित रूप से रिश्ते में बदल गई.

यह भी पढ़ें: पत्नी से प्रेम संबंध का शक, पीछे से आया आरोपी और युवक की गर्दन पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद लाइव मर्डर

पुलिस के अनुसार, नवीन पारिवारिक मतभेदों के चलते अपने परिवार से अलग रह रहा था और कथित तौर पर युवती के साथ अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहता था. डिप्लोमा पूरा करने के बाद युवती बीटेक माइनिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय चली गई थी. 

बाद में प्रशिक्षण के लिए वह गोदावरिखानी लौटी, जहां उसकी जान-पहचान सिंगरेनी में ओवरमैन के तौर पर काम करने वाले रविकुमार से हुई. पुलिस का आरोप है कि नवीन को युवती और रविकुमार की बढ़ती नजदीकी की जानकारी मिली तो वह नाराज हो गया.

हत्या की कथित साजिश
जांचकर्ताओं का आरोप है कि नवीन ने 12 सितंबर को हत्या की योजना पहले से बनाई थी. पुलिस के मुताबिक, उसने एक दोस्त के घर से कीटनाशक लिया, उसे पानी की बोतल में भरा और अपनी कार में रख लिया.

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काम खत्म करने के बाद युवती ऑटो से जा रही थी. पुलिस का कहना है कि नवीन ने उसे एफसीआई क्रॉसरोड्स के पास कथित तौर पर कार में बैठा लिया. इसके बाद वह उसे एनटीपीसी, एफसीएल और आईओसी समेत कई इलाकों से होते हुए ले गया और इस दौरान दोनों के बीच बहस होती रही.

पुलिस का आरोप है कि नवीन ने युवती को एक सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि वह रविकुमार की वजह से यह कदम उठा रही है. पुलिस के अनुसार, नवीन ने युवती के मोबाइल फोन से उस नोट की तस्वीर भी खींची. इसके बाद पुलिस का आरोप है कि नवीन ने अपने साथ लाई कीटनाशक की बोतल से युवती को जबरन कीटनाशक पिला दिया. बताया गया कि इसके बाद युवती कार में ही बेहोश हो गई.

अस्पताल ले जाने में देरी का आरोप
पुलिस के अनुसार, युवती की हालत बिगड़ने के बावजूद नवीन उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गया. जांचकर्ताओं का आरोप है कि युवती के बेहोश होने के बाद भी वह कुछ समय तक कार चलाता रहा, क्योंकि उसे कथित तौर पर डर था कि घटना में उसकी भूमिका सामने आ सकती है. पुलिस का कहना है कि उसने युवती के मोबाइल फोन से उसके पिता को फोन किया और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

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पुलिस के मुताबिक, शाम करीब 7:30 बजे नवीन युवती को उसके घर लेकर पहुंचा और बाद में उसके माता-पिता को साथ लेकर सरकारी अस्पताल गया. युवती को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वह कथित तौर पर वहां से चला गया. अगले दिन इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: प्रेम संबंध और घरेलू विवाद के बीच गर्भवती युवती की मौत, आंध्र प्रदेश में पेड़ के पास दफन मिला शव

सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप
जांचकर्ताओं का कहना है कि नवीन ने घटना की परिस्थितियां सामने आने के डर से कथित तौर पर सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक, उसने कार को धोया और सुसाइड नोट, कीटनाशक की बोतल तथा मोबाइल फोन के सिम कार्ड को ठिकाने लगाने की कोशिश की. इसके बाद वह कथित तौर पर हैदराबाद भाग गया.

 पुलिस ने नवीन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, कॉल डाटा, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. पेड्डापल्ली के डीसीपी के मुताबिक, जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नवीन का पता लगाया और उसे हिरासत में लिया.

पुलिस बोम्मकंठी रविकुमार की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसे ओसीपी-5 खदान के पास से हिरासत में लिया गया. पुलिस के मुताबिक, युवती प्रशिक्षण के लिए गोदावरिखानी लौटने के बाद रविकुमार के संपर्क में आई थी. पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है कि रविकुमार ने युवती की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए थे.

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जांचकर्ता सिंगरेनी अधिकारियों को युवती द्वारा कथित तौर पर दी गई शिकायत, उसमें लगाए गए आरोपों और अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई की भी जांच कर रहे हैं. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिकायत के निपटारे में किसी तरह की लापरवाही हुई थी या नहीं. 

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