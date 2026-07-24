चालान कटा तो आत्मदाह करने लगा ऑटो चालक... बचाने दौड़ी पुलिस, उन्नाव की सड़कों पर बवाल, Video

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक ट्रैफिक चालान को लेकर ऐसा बवाल मचा कि कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. मामला गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक ऑटो चालक ने चालान कटने के विरोध में पहले हंगामा किया और फिर आत्मदाह की कोशिश कर डाली. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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घटना गंगाघाट कोतवाली से कुछ ही दूरी पर हुई. ट्रैफिक पुलिस ने एक थ्री-व्हीलर का चालान किया था. चालान होने के बाद ऑटो चालक भड़क गया. उसका आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी वजह के उसका चालान काट दिया. वह मौके पर ही पुलिसकर्मियों से बहस करने लगा और नाराजगी जाहिर करने लगा.

शुरुआत में लोगों को लगा कि मामला बहस तक ही रहेगा, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बदल गई. गुस्से में चालक ने अपने पास रखा तेल निकाला और उसे अपने शरीर पर डाल लिया. आसपास मौजूद लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वह क्या करने जा रहा है. लेकिन जैसे ही उसने आग लगाने की कोशिश की, वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी और होमगार्ड तुरंत हरकत में आ गए. पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए चालक को पकड़ लिया और आग लगाने से रोक दिया. अगर पुलिस थोड़ी भी देर करती, तो घटना बड़ी हो सकती थी.

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इसके बाद चालक को गंगाघाट कोतवाली ले जाया गया. लेकिन उसका विरोध खत्म नहीं हुआ. थाने के बाहर भी उसने काफी देर तक हंगामा किया. कभी वह जमीन पर लेट गया, कभी पुलिस पर अन्याय का आरोप लगाने लगा. इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई. राहगीर रुककर देखते रहे. कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

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इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें देखा जा सकता है कि चालक कभी पुलिस से बहस कर रहा है, कभी जमीन पर लेटा हुआ है और कभी पुलिसकर्मी उसे पकड़कर हटाने की कोशिश कर रहे हैं.

फिलहाल पुलिस ने चालक को हिदायत देकर छोड़ दिया है. वहीं पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, जिन पर लोग अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग विरोध के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चालान का विवाद आत्मदाह की कोशिश तक पहुंच गया.

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