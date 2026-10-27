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चाय की चुस्की, सुट्टे का कश और गांजे का ‘फुल बार’... ठेले पर चल रहा था नशे का खेल, दुकानदार गिरफ्तार

धामपुर में नेशनल हाईवे पर चाय का ठेला लगाने वाले नौशाद के पास से पुलिस ने 2 किलो 660 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा ठेले की छत पर रखा था। नौशाद के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस और आबकारी के कई मामले दर्ज हैं. धामपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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धामपुर में नेशनल हाईवे पर चाय का ठेला लगाने वाला नौशाद गिरफ्तार (photo:itg)
धामपुर में नेशनल हाईवे पर चाय का ठेला लगाने वाला नौशाद गिरफ्तार (photo:itg)

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के धामपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने सभी को चौंका दिया है. नेशनल हाईवे पर चाय का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है. लोग यहां चाय पीने के लिए रुकते थे. लेकिन पुलिस का कहना है कि इसी ठेले की आड़ में नशे का खेल चल रहा था.

पुलिस के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति धामपुर के मोहल्ला नई सराय का रहने वाला नौशाद पुत्र अब्दुल रशीद है. वह नेशनल हाईवे पर चाय का ठेला लगाता था. जब पुलिस को सूचना मिली तो उसके ठेले की जांच की गई तो पुलिस को 2 किलो 660 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने नौशाद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा गांजे की मात्रा को लेकर हो रही है. चाय के एक छोटे से ठेले से इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है.  यह गांजा कहां से लाया जाता था? क्या इसके पीछे कोई और भी शामिल है? इन सवालों के जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे.

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यह भी पढ़ें: शराब, गांजा, स्मैक और चरस के खिलाफ जागरूकता अभियान, जीविका दीदियां घर-घर पहुंचाएंगी नशामुक्ति का संदेश

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पहले भी दर्ज हो चुके हैं कई मामले
पुलिस का कहना है कि नौशाद कोई नया नाम नहीं है. उसके खिलाफ पहले भी नशे और शराब से जुड़े कई मामले दर्ज हो चुके हैं. साल 2022 से 2026 के बीच धामपुर और शेरकोट थानों में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं. इनमें आबकारी कानून और एनडीपीएस कानून से जुड़े मामले शामिल हैं. इसके अलावा साल 2024 में उसके खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत भी मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहले भी उसके पास से गांजा बरामद हुआ था.

धामपुर पुलिस ने चार सदस्यों की टीम के साथ की कार्रवाई
धामपुर पुलिस ने 26 अक्टूबर 2026 को इस कार्रवाई की जानकारी दी. इस मामले में धामपुर थाने में केस दर्ज किया गया है.  कार्रवाई करने वाली टीम में एसआई कुलभूषण प्रताप सिंह, एसआई गोपाल सिंह, कांस्टेबल कौशलेन्द्र और कांस्टेबल रजत शामिल रहे. फिलहाल पुलिस गांजे के स्रोत और बिक्री से जुड़े पहलुओं पर जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा कहां से आता था और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है. स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर चर्चा है.

लोगों का कहना है कि हाईवे पर दिनभर लोगों का आना जाना लगा रहता था. और ऐसे में ठेले की आड़ में चल रहा नशे का व्यापार चिंता का विषय है. पुलिस का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेशनल हाईवे पर चाय के ठेले तक गांजा कैसे पहुंचा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? इसका जवाब जांच में सामने आने वाले सबूतों से ही मिल सकेगा.

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