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Guru Nakshatra Parivartan: अश्लेषा नक्षत्र में गुरु! 19 अगस्त से बुलंद रहेंगे इन 4 राशियों के सितारे

19 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति बुध के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन चार राशियों के लिए अनुकूल माना जा रहा है. इस दौरान करियर, नौकरी, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कई अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है.

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इस नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक असर मिथुन, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है. (Photo: ITG)
इस नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक असर मिथुन, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है. (Photo: ITG)

19 अगस्त 2026 को गुरु बुध के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक असर मिथुन, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है. इस दौरान नौकरी और कारोबार में नए अवसर, आय में बढ़ोतरी, रुके काम पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. विद्यार्थियों और महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है.

मिथुन राशि
गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रह सकता है. लंबे समय से अटके काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं और आमदनी बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. कारोबार करने वाले जातकों के लिए किसी महत्वपूर्ण समझौते या बड़ी डील को अंतिम रूप देने की स्थिति बन सकती है. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कई परेशानियों से राहत दिलाने वाला रह सकता है. मानसिक तनाव कम होने के साथ जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार हो सकता है. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रह सकता है. नौकरी या निजी जीवन से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई नजर आ सकती हैं, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

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धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है. नई योजनाओं को जमीन पर उतारने का मौका मिलेगा और कामकाज में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कारोबारियों के लिए यह अवधि अच्छी रह सकती है. कारोबार के प्रदर्शन में मजबूती आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है. सरकारी कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. कारोबार करने वाले लोगों को विस्तार के नए मौके मिल सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत भी हो सकती है. इस दौरान परिवार का माहौल सुखद रहने के संकेत हैं.

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