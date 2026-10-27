'मायावती ने एकदम सही कहा', जानिए क्यों बोले सपा नेता रामगोपाल यादव

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मायावती के बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मायावती ने सही बात कही है. राजनीतिक दलों को विकास और जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए. नेताओं को अपनी भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए.

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दरअसल, मायावती ने हाल ही में राजनीतिक दलों से संयम बरतने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि नेताओं को एक-दूसरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. राजनीति में बढ़ती कड़वाहट ठीक नहीं है. नेताओं को गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. सपा नेता रामगोपाल यादव ने मायावती की इस बात से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि राजनीति में विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए.

'मोदी के पिता पर ऐसी भाषा से सहमत नहीं'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भाषा पर भी रामगोपाल यादव ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह उससे सहमत नहीं हैं. रामगोपाल यादव ने कहा कि नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए. अगर नेता ही मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो राजनीति में भाषा का स्तर गिरता जाएगा.

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उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी रामगोपाल यादव से सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि यह फैसला अखिलेश यादव और कांग्रेस को करना है. दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

उन्होंने 1992 में सपा और बसपा के बीच हुए सीट बंटवारे का उदाहरण भी दिया. रामगोपाल यादव ने बताया कि उस समय दोनों दलों के बीच 425 सीटों का बंटवारा सिर्फ 15 मिनट में हो गया था. जिन सीटों पर जिस पार्टी का ज्यादा समर्थन था, वहां उसे चुनाव लड़ने का मौका दिया गया. उन्होंने कहा कि यूपी में सीट बंटवारे के लिए 2022 के चुनाव के नतीजों को आधार बनाया जा सकता है. जिस पार्टी को किसी सीट पर ज्यादा वोट मिले थे, उसे उस सीट पर दावा करना चाहिए.

राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी से किया इनकार

सपा नेता रामगोपाल यादव से राहुल गांधी के उस बयान पर भी सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को हटाने की बात कही थी. इस पर रामगोपाल यादव ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह INDIA गठबंधन का आंदोलन है. इसलिए वह इस पर कुछ नहीं कहना चाहते.

1. भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटूता, आरोप-प्रत्यारोप आदि का स्तर, गिरते-गिरते अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम होकर असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण व जातिवाद से ग्रसित होता हुआ, हिंसक बयानबाजी़ तक भी पहुँच जाना अति-दुखद तथा देश की गरिमा व मान-मर्यादा आदि के लिये भी अति-चिन्तनीय। 2. इतना ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर शीर्ष स्तर पर भी आसीन लोगों के लिये एक-दूसरे के लिये अगर समुचित सम्मान नहीं तो आपत्तिजनक एवं विषैली राजनीति को अवश्य ही किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये, वरना ख़ासकर बढ़ती संकीर्ण व ग़रीब-विरोधी स्वार्थी राजनीति के प्रचलन के कारण लोगों का भरोसा यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर कमज़ोर होना कतई भी देश व जनहित में नहीं होगा। 3. वैसे भी सरकारी स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार व चुनावी प्रक्रिया पर भी ऊंगली उठने के कारण जनता में पहले से ही काफी बेचैनी है और ऐसे में नेताओं के बीच आपस में नाक की लड़ाई स्थिति को और भी अधिक विषम बना रही है, जबकि जनता की चाहत देश की बढ़ती ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई आदि जैसी ज्वलन्त समस्याओं के निदान पर सभी का ध्यान केन्द्रित करने की है। 4. ऐसे में ख़ासकर सभी पार्टियों व उनके नेताओं के बीच अशोभनीय टीका-टिप्पणी व बयानबाजी का बढ़ता हुआ होड़ यहाँ राजनीतिक माहौल को और भी अधिक कड़वा व विषैला बनायेगा, जो अनुचित। सभी लोग इस ओर ज़रूर समुचित ध्यान दें तो यह बेहतर। — Mayawati (@Mayawati) October 27, 2026

रामगोपाल यादव के बयान से साफ है कि वह राजनीतिक दलों के बीच भाषा की मर्यादा बनाए रखने के पक्ष में हैं. उन्होंने नेताओं से जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील का समर्थन किया.

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