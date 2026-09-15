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Home Gardening Desi Tips: तुलसी पड़ रही पीली और गुलाब में कलियां नहीं? पौधों की इन 4 दिक्कतों में काम आएंगे ये देसी नुस्खे

Home Gardening Desi Tips: घर में लगे पौधे अगर सूख रहे हैं या फूल नहीं आ रहे हैं, तो महंगे फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है. रसोई में मौजूद हल्दी, छाछ, चायपत्ती और प्याज के छिलकों जैसे आसान घरेलू उपायों से तुलसी, नींबू, मनी प्लांट और गुलाब को फिर से हरा-भरा और फूलों से लदा बनाया जा सकता है. जानिए गार्डनिंग के देसी हैक्स, जो पौधों की ग्रोथ में मददगार होते हैं.

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घर पर लगे पौधों को हरा-भरा करने के लिए देसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: ITG)
घर पर लगे पौधों को हरा-भरा करने के लिए देसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: ITG)

Home Gardening Desi Tips: घर में पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना सुनने में जितना आसान लगता है, उन्हें हमेशा हरा-भरा और फूलों से लदा रखना उतना ही मुश्किल हो सकता है. कुछ लोग घर में लगो पौधों की देखभाल करने के लिए माली लगाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता है. ऐसे में वे लोग घर में लगे पौधों की खुद ही देखभाल करते हैं. लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है. कभी तुलसी की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो कभी नींबू के फूल खिलने के बाद ही झड़ जाते हैं. मोगरा और गुलाब में खूब पत्तियां तो आती हैं, लेकिन कलियां नहीं बनतीं. वहीं, मनी प्लांट की ग्रोथ रुकने लगती है और उसकी नई पत्तियां भी पहले के मुकाबले छोटी निकलने लगती हैं.

अगर आप भी ऐसी छोटी-छोटी परेशानियों के लिए हर बार नर्सरी से महंगी खाद, फर्टिलाइजर या दूसरे गार्डनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है. आपकी रसोई और घर में मौजूद कई चीजें पौधों की देखभाल में काम आ सकती हैं. बस उनका सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है. अगर आपके पौधे भी ठीक से ग्रो नहीं कर रहे या फूल आने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ आसान घरेलू गार्डनिंग नुस्खे आजमाकर देख सकते हैं. खास बात ये है कि इनके लिए पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

तुलसी की पत्तियां पड़ रही हैं पीली?
अगर तुलसी का पौधा हरा-भरा होने के बजाय पीला पड़ रहा है, तो घबराएं नहीं. पहले देखें कि क्या उसमें मंजरी ज्यादा आ गई है. अगर हां, तो सबसे पहले सूखी या कमजोर पत्तियों को हटाएं. पौधे पर आने वाली मंजरी को भी समय-समय पर काटते रहें, ताकि पौधे की एनर्जी नई पत्तियों की ग्रोथ में जा सके. इसके साथ मिट्टी में बहुत थोड़ी मात्रा में हल्दी मिलाने का घरेलू नुस्खा भी आजमाया जाता है.

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हालांकि, हल्दी को पौधे की समस्या का पक्का इलाज नहीं माना जाना चाहिए. तुलसी की अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त रोशनी, सही पानी और पानी जमा ना होने देना भी जरूरी है.

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नींबू में फूल आते ही गिर जाते हैं?
नींबू के पौधे में फूल आना अच्छी बात है, लेकिन अगर फूल खिलते ही जमीन पर गिरने लगें तो फल लगने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में पौधे की मिट्टी में नमी और पोषण का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खट्टी छाछ को पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों के पास डालने का नुस्खा भी बताया जाता है.

अगर इसे आजमा रहे हैं तो छाछ को अच्छी तरह पतला करके ही इस्तेमाल करें और बार-बार या ज्यादा मात्रा में न डालें. नींबू के पौधे को अच्छी धूप और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी भी चाहिए होती है.

मनी प्लांट की पत्तियां छोटी और बेजान हैं?
मनी प्लांट की पत्तियां अगर पहले के मुकाबले छोटी और फीकी नजर आ रही हैं तो इसकी वजह रोशनी की कमी, पानी का गलत अंतराल या बढ़ती जड़ों के लिए गमले में जगह कम होना हो सकती है.

कुछ लोग एक गिलास पानी में 1-2 बूंद कच्चा दूध मिलाकर पत्तियों पर स्प्रे करने का घरेलू उपाय बताते हैं. लेकिन दूध पत्तियों पर ज्यादा मात्रा में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे चिपचिपाहट, बदबू या फंगल समस्या हो सकती है. इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ज्यादा जरूरी है कि पौधे को तेज सीधी धूप से बचाकर अच्छी रोशनी और सही पानी दिया जाए.

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मोगरा-गुलाब में नहीं आ रहीं कलियां?
अगर आपके घर में मोगरा और गुलाब के पौधे लगे हैं, लेकिन लंबे समय से सिर्फ पत्तियां बढ़ रही हैं और फूलों का नामोनिशान नहीं है तो पौधे की धूप, खाद और प्रूनिंग पर ध्यान दें. घरेलू गार्डनिंग में धोकर सुखाई हुई पुरानी चायपत्ती को मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिलाने और प्याज के छिलकों से तैयार पानी देने का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है.

चायपत्ती को बिना दूध-चीनी के इस्तेमाल करना चाहिए और मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा डालने से बचना चाहिए. वहीं प्याज के छिलके का पानी भी ताजा और पतला करके सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें. सिर्फ घरेलू खाद डालने से ही फूल आने की गारंटी नहीं होती, पौधे को अच्छी धूप और सही पोषण भी चाहिए.

पौधों पर कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले ये बात याद रखें
घर की चीजों से बने हर नुस्खे का असर हर पौधे पर एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है. कई बार पीली पत्तियों, फूल झड़ने या ग्रोथ रुकने की असली वजह ज्यादा पानी, खराब ड्रेनेज, कम धूप, कीड़े या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है. इसलिए किसी भी चीज को जड़ों या पत्तियों पर डालने से पहले थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें और पौधे किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखें.

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