बढ़ी दाढ़ी, फटे कपड़े और खाई बासी रोटी... गुरु के आदेश पर भिखारी क्यों बन गए करोड़ों की संपत्ति वाले BJP MLA

मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह के पास करोड़ों की दौलत, राजनीतिक रसूख और सुरक्षा का घेरा है. उनकी संपत्ति करीब 5 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है. लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, जब यही विधायक अपनी पहचान, पद और रुतबा सब पीछे छोड़कर सड़क पर एक भिखारी के रूप में नजर आए. बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे-पुराने कपड़े और हाथ में कटोरा लेकर उन्होंने राहगीरों के सामने हाथ फैलाया और लोगों से मदद मांगी. इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने बासी रोटी और मिले हुए भोजन से अपनी भूख मिटाई.

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दरअसल, यह पूरा अनुभव किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आत्ममंथन के लिए था. जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान विधायक पराग शाह ने अपने आध्यात्मिक गुरु राष्ट्रसंत नम्रमुनि महाराज के निर्देश पर यह अनोखा प्रयोग किया. गुरु ने उन्हें अपनी दौलत, पद और राजनीतिक पहचान से बाहर निकलकर एक दिन उस जिंदगी को महसूस करने के लिए कहा, जिसे समाज का सबसे कमजोर तबका जीने को मजबूर है.

बॉडीगार्ड और लग्जरी गाड़ियां छोड़ सड़क पर उतरे

गुरु की आज्ञा मानते हुए पराग शाह ने एक दिन के लिए अपना पूरा वीआईपी लुक छोड़ दिया. सुरक्षा घेरा हटाया गया और लग्जरी गाड़ियों से भी दूरी बनाई गई. मेकअप के जरिए उनका ऐसा रूप तैयार किया गया कि उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो गया. बढ़ी दाढ़ी, मैले-कुचैले और फटे कपड़े पहनकर वे घाटकोपर की उन्हीं सड़कों पर पहुंच गए, जहां आम तौर पर लोग उन्हें विधायक के तौर पर जानते हैं.

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लेकिन उस दिन उनके हाथ में कोई राजनीतिक फाइल या मोबाइल नहीं था. उनके हाथ में सिर्फ एक कटोरा था. वे राहगीरों और वाहन चालकों के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगते रहे.

किसी ने दुत्कारा तो किसी ने दिया खाना

इस अनुभव के दौरान पराग शाह को समाज के अलग-अलग रंग देखने को मिले. कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, कुछ ने दुत्कारा, जबकि कुछ लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए उनके हाथ में पैसे या खाने की चीजें रख दीं. इसी दौरान उन्होंने समझा कि सड़क पर रहने वाले किसी जरूरतमंद के लिए एक छोटी सी मदद भी कितनी बड़ी होती है.

घंटों तक चले इस प्रयोग में सबसे खास बात यह रही कि किसी आम नागरिक ने उन्हें पहचान नहीं पाया. जिस व्यक्ति के आसपास सामान्य दिनों में सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहता है और जिनसे मिलने के लिए लोग इंतजार करते हैं, वही व्यक्ति उस दिन सड़क पर एक अनजान भिखारी की तरह खड़ा था.

बासी रोटी और मिले खाने से मिटाई भूख

इस दौरान जो खाना या रोटी लोगों की तरफ से मिली, उसी से उन्होंने अपनी भूख मिटाई. करोड़ों की संपत्ति वाले विधायक के लिए यह अनुभव इसलिए भी अलग था क्योंकि उन्हें पहली बार करीब से महसूस हुआ कि अभाव में जिंदगी जीने वाले लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें कैसी होती हैं.

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यह अनुभव सिर्फ भीख मांगने तक सीमित नहीं था. इसके पीछे मकसद अहंकार, पद और संपत्ति के मोह से बाहर निकलकर आम इंसान की जिंदगी को समझना था. गुरु नम्रमुनि महाराज की सीख का मूल संदेश यही था कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे जमीन से जुड़े लोगों की पीड़ा और जरूरत को नहीं भूलना चाहिए.

मेकअप उतरा तो उन लोगों से मिलने पहुंचे, जिन्होंने मदद की

शाम को यह प्रयोग पूरा हुआ और पराग शाह ने अपना मेकअप उतारकर अपना वास्तविक रूप धारण किया. इसके बाद उन्होंने उन लोगों से दोबारा मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था. उन्होंने इन लोगों का आभार जताया और उनके अनुभव को समझने की कोशिश की.

पराग शाह ने बाद में अपने गुरु और समाज के सामने इस पूरे अनुभव को साझा किया. यह उनके लिए सिर्फ एक दिन का प्रयोग नहीं, बल्कि खुद को भीतर से देखने का मौका था.

इस पूरे प्रसंग का संदेश यही है कि दौलत, पद और राजनीतिक ताकत इंसान की बाहरी पहचान हो सकती है, लेकिन किसी जरूरतमंद के दर्द को समझना ही असली इंसानियत है. करीब 5 हजार करोड़ की संपत्ति वाले विधायक का एक दिन भिखारी बनकर सड़क पर बिताना इसी आत्मबोध की एक अनोखी मिसाल के तौर पर सामने आया.

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