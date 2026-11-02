scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PNB में करोड़ों की FD का मामला गरमाया, किसानों ने बुलाई महापंचायत- VIDEO

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 स्थित PNB बैंक में करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. किसानों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने उनके खातों और FD से करोड़ों रुपये निकाल लिए. करीब 22 करोड़ रुपये की एफडी गायब होने के दावे पर किसान भड़क गए हैं.

Advertisement
X
पंजाब नेशनल बैंक के बाहर किसानों ने बुलाई महापंचायत. (Photo: Screengrabs)
पंजाब नेशनल बैंक के बाहर किसानों ने बुलाई महापंचायत. (Photo: Screengrabs)

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद किसानों में भारी आक्रोश है. किसानों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने उनके खातों से रकम निकालने के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी तोड़ दी. कई किसानों की करीब 22 करोड़ रुपये की एफडी गायब होने का दावा किया जा रहा है. इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है.

सोमवार को बड़ी संख्या में किसान बैंक के बाहर पहुंचने लगे. किसानों ने बैंक के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान किया है. आक्रोशित किसानों ने बैंक में तालाबंदी करने की कोशिश भी की. हालांकि, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाया और बैंक प्रबंधन से बातचीत कर मामले को सुलझाने के लिए समय मांगा.

'पैसा हमारा है, किसी के बाप का नहीं'
बैंक के बाहर जुटे किसानों ने कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सुरक्षित रखने के लिए जमा की थी. किसी ने बचत के पैसे खाते में रखे थे तो किसी ने भविष्य की जरूरतों के लिए एफडी कराई थी. अब करोड़ों रुपये की रकम गायब होने की जानकारी से किसान परेशान हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab National Bank
ग्रेटर नोएडा के खातों से झारखंड ट्रांसफर हुए पैसे! PNB केस में अब तक 37 शिकायतें
Noida Father kids dies
23वीं मंजिल से गिरकर बाप-बेटे की मौत, बालकनी से तोड़ रहे थे फूल
बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)
गरबा में महिलाओं से बदसलूकी, विरोध पर थार से कुचलने की कोशिश
नोएडा पुलिस ने एंबुलेंस के लिए बनाया प्लान. (Photo: ITG)
नोएडा में अब एंबुलेंस के लिए पहले से खाली होगा रास्ता! हेल्पलाइन नंबर जारी
PNB के खाताधारकों की शिकायत, धोखाधड़ी की जांच करेगी CBI

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने दो टूक कहा कि उनका पैसा वापस मिलना चाहिए. उन्होंने बैंक प्रबंधन से जवाब मांगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

पुलिस के साथ CBI ने भी दर्ज किया मुकदमा
इस कथित बैंक घोटाले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस के साथ सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया है. अब किसान इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने और अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं.

फिलहाल बैंक के बाहर किसानों का जुटना जारी है. पुलिस अधिकारी स्थिति को संभालने और बैंक प्रबंधन से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. किसानों ने साफ कर दिया है कि वे इस मामले को लेकर महापंचायत करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बंदूक हाथ में थी, अचानक चली गोली... बाल-बाल बचे गोलियों से स्क्रीन हिला देने वाले डायरेक्टर |
    अब अयोध्या कोर्ट में चलेगा राममंदिर चढ़ावा चोरी मामला, SC ने किया याचिकाओं का निपटारा |
    लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा पर एक और FIR, कंपनी को 6.67 करोड़ का चूना लगाने का आरोप |
    दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाहर पानी बेचने पहुंचा शख्स, 13 की बोतल 50 में बेची... 2 घंटे में कमाए इतने पैसे! |
    ये क्या? न डेट‍िंग करते हैं, न कुत्ते-बिल्ली या कोई पालतू... चीन में यूथ कर रहे 'ब्र‍िक पैरेंट‍िंग' |
    यूपी के दंगल में JDU! जानिए क्या रहा चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड... नीतीश रहे फेल तो निशांत कैसे होंगे सफल? |
    एयरलाइन में नौकरी, 2.5 लाख महीने की सैलरी, फिर क्यों भारत के मैसूर में बस गया शख्स? |
    टीम इंडिया के कोच गंभीर को भी हो रही मानसिक थकान, खुद बताई वजह |
    पंजाब कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के ठिकानों पर ED रेड, बेटे और रियल एस्टेट ग्रुप भी जांच के घेरे में |
    यूपी में BJP के प्रचार की कमान संभालेंगे पीएम मोदी-अमित शाह, देखें कार्यक्रम
    Advertisement