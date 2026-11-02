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मां-पत्नी और दो बच्चों का गला रेता, खुद भी की खुदकुशी, भोपाल में खौफनाक वारदात

भोपाल के छोला मंदिर इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां परिवार के चार सदस्यों की हत्या के बाद परिवार के मुखिया के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. घर के अंदर चार शव मिले हैं.

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जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र साहू नाम के शख्स ने मां-पत्नी और दो मासूम बच्चों का बेरहमी से गला रेता. (Photo: Representational )
जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र साहू नाम के शख्स ने मां-पत्नी और दो मासूम बच्चों का बेरहमी से गला रेता. (Photo: Representational )

भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जहां परिवार के चार सदस्यों की हत्या के बाद परिवार के मुखिया के खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है. घर के अंदर परिवार के चार सदस्यों के शव बरामद हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक परिवार के मुखिया यानी नरेंद्र साहू नाम के शख्स ने मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों का बेरहमी से गला रेता, जिससे उनकी मौत हो गई.

इसके बाद, नरेंद्र साहू की लाश थाना सूखी सेवनिया क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. सूत्रों की मानें तो पुलिस की शुरुआती जांच से यह संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र साहू (35) ने अपने दो बच्चों, पत्नी और बुजुर्ग मां की हत्या करने के बाद ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी की है.

मृतकों में नरेंद्र साहू की मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), बेटी कृति साहू (10) और बेटा खुश साहू (6) शामिल हैं.

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नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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