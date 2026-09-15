पत्नी को खुश करने के लिए चुरा लाया कार, बोला-खरीद कर लाया हूं... नोएडा में हैरान करने वाला मामला

उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी से चल रहे विवाद को खत्म करने और उसे खुश करने के लिए एक युवक ने नोएडा के सेक्टर-18 की कार पार्किंग से कार चोरी कर ली. आरोपी चोरी की कार लेकर एटा स्थित अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे बताया कि वह कार खरीदकर लाया है. हालांकि, कार चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चोरी की कार और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय अरुण पुत्र अखिलेश के रूप में हुई है. वह मूल रूप से एटा के बागवाला थाना क्षेत्र के सोनसा गांव का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-63 स्थित छिजारसी में किराये के मकान में रहता है. आरोपी नोएडा में ड्राइवर की नौकरी करता है.

टैटू आर्टिस्ट युवती की थी कार

मामला 12 सितंबर का है. गाजियाबाद निवासी एक टैटू आर्टिस्ट युवती ने अपनी हुंडई एक्सटर कार सेक्टर-18 स्थित एक पार्किंग में खड़ी की थी. इसके बाद वह इंटरव्यू देने चली गई. वापस लौटने पर कार पार्किंग से गायब मिली. युवती की शिकायत पर सेक्टर-20 थाने में कार चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी अरुण ने बताया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। वह पत्नी को मनाना चाहता था और उसे प्रभावित करने के लिए कार लेकर उसके पास जाना चाहता था. इसी वजह से उसने पार्किंग से कार चोरी करने की बात पुलिस को बताई. कार चोरी करने के बाद अरुण उसे लेकर एटा पहुंचा और पत्नी से कहा कि उसने कार खरीदी है.

Advertisement

डीएलएफ मॉल के पास से गिरफ्तार किया गया आरोपी

बाद में जब उसे पता चला कि कार चोरी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तो वह कन्नौज में अपनी बहन के घर चला गया. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था. सेक्टर-20 थाना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की.

पुलिस ने 13 सितंबर को अट्टापीर से डीएलएफ मॉल की तरफ जाने वाले रास्ते के पास खाली प्लॉट के नजदीक से अरुण को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हुंडई एक्सटर बरामद की. कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि उसकी असली नंबर प्लेट कार की डिग्गी में रखी मिली. बरामद कार का वास्तविक नंबर UP14GB1456 है, जबकि उस पर फर्जी नंबर प्लेट UP16C0007TC/02 लगी थी. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया , जहां से उसे जेल भेज दिया गया. अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है.

---- समाप्त ----