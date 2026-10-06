‘मैं रख लूंगा’ का भरोसा... पत्नी के सामने पति का मर्डर, पैर पकड़े, दुपट्टे से दबाया गला, ऐसे खुला राज

मेरठ में एक युवक की मौत के मामले में उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा है. मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है. मृतक की पहचान तालिब के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तालिब अपनी पत्नी इल्मा के साथ फतल्लेहपुर में किराए के मकान में रहता था. मेरठ के सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर को अकरम और उसके परिजन ने थाना लोहिया नगर में तहरीर दी. तहरीर में बताया गया कि उनके चचेरे भाई तालिब और उसकी पत्नी इल्मा फतल्लेहपुर में किराए के मकान में रहते थे.

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परिजनों के मुताबिक, 28 सितंबर को उन्हें सूचना मिली कि तालिब की मौत हो गई है. इसके बाद परिवार के लोग शव को उनके मूल निवास बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर ले गए और वहां शव को दफना दिया. कुछ दिनों बाद परिवार के लोगों को इल्मा की गतिविधियों पर शक हुआ. जब उन्होंने इस बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि इल्मा की दोस्ती अमन नाम के व्यक्ति से थी. इसके बाद परिजनों ने शक जताया कि इसी दोस्ती के चलते इल्मा और अमन ने तालिब की हत्या की है.

परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. चूंकि तालिब को पहले ही दफनाया जा चुका है, इसलिए पुलिस उसके शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है. इसके लिए शव को कब्र से निकलवाने के संबंध में मुजफ्फरनगर प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि कार्रवाई चल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. इस मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम होगी. पुलिस जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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महिला के बयान में पति की पिटाई का जिक्र

मामले से जुड़े महिला के बयान में पति के साथ विवाद की बात सामने आती है. महिला के मुताबिक, घटना से पहले उसके पति ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी. महिला ने बताया कि वह अपने काम के सिलसिले में वहां आई थी. इसी दौरान उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाई. रोटी खाने के बाद वह पति के पास बैठ गई. बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर पति ने उसे गालियां दीं और दो-तीन थप्पड़ मारे. महिला के मुताबिक, इसके बाद वह दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई.

कुछ देर बाद पति ने उसे वापस बुलाया. उसने आने से मना कर दिया. महिला का कहना है कि इसके बाद पति ने उसका गला पकड़कर चारपाई में मारा और उसके साथ मारपीट की. महिला ने अपने बयान में अमन से फोन पर बातचीत का भी जिक्र किया है. उसके मुताबिक, उसने अमन को फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

महिला के बयान के मुताबिक, फोन पर बातचीत के करीब 5 से 10 मिनट बाद अमन वहां पहुंचा. महिला के अनुसार, अमन ने उससे पूछा कि तालिब कहां है. इसके बाद वह उसे लेकर कमरे की तरफ गई. महिला के बयान में आरोप लगाया गया है कि वहां अमन और तालिब के बीच मारपीट हुई. उसके मुताबिक, अमन ने तालिब को पकड़ लिया और दूसरे युवक ने उसके हाथ पकड़े. इसके बाद तालिब के गले में दुपट्टा डाला गया और उसके पैर पकड़वाए गए. महिला ने अपने बयान में बताया कि उसकी बेटी भी वहां मौजूद थी और यह सब देख रही थी. उसके मुताबिक, तालिब को पहले पीटा गया और बाद में दुपट्टे से उसका गला दबाया गया. महिला ने बताया कि बाद में उसने तालिब के गले से दुपट्टा निकाल दिया. उसके अनुसार, तब तक तालिब की मौत हो चुकी थी.

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महिला के बयान के मुताबिक, घटना के बाद उसे किसी से कुछ कहने से मना किया गया. उसे कथित तौर पर कहा गया कि वह किसी को कुछ न बताए और इस मामले को लेकर परेशान न हो. बयान में महिला ने यह भी बताया कि उसे अपने साथ रखने की बात कही गई थी. महिला का कहना है कि वह इस पूरी घटना के बाद परेशान थी और उसे नहीं पता था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा. पूछताछ के दौरान उससे यह भी पूछा गया कि क्या वह किसी दबाव, डर या जबरदस्ती में बयान दे रही है. महिला ने किसी तरह के दबाव से इनकार किया.

पुलिस के सामने अब कई सवाल

तालिब की मौत के मामले में पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं. परिवार ने पत्नी इल्मा और अमन पर हत्या का शक जताया है. वहीं महिला के बयान में पति के साथ विवाद, मारपीट और अमन को फोन करने के बाद उसके पहुंचने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. तालिब का शव पहले ही मुजफ्फरनगर में दफनाया जा चुका है. इसलिए पुलिस शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटी है. मेरठ के सीओ कोतवाली संग्राम सिंह के मुताबिक, मामले में कार्रवाई चल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. अब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तालिब की मौत की वास्तविक वजह और घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी.

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