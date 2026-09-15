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मेरठ: एक महीने में 3 हत्याओं से सनसनी, 2 का खुलासा... तीसरे ने बढ़ाई पुलिस की टेंशन

मेरठ के हस्तिनापुर में करीब एक महीने के भीतर तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई. 16 अगस्त को सरवर की गोली मारकर हत्या हुई, 11 सितंबर को दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 27 वर्षीय नितिन नागर को गोली मार दी गई, जबकि 13 सितंबर को 65 वर्षीय विमला देवी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई.

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मेरठ में तीन हत्याओं से दहशत. (Photo: ITG)
मेरठ में तीन हत्याओं से दहशत. (Photo: ITG)

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में करीब एक महीने के भीतर तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई थी. 16 अगस्त को सरवर की हत्या, 11 सितंबर को 27 वर्षीय नितिन नागर की गोली मारकर हत्या और 13 सितंबर को 65 वर्षीय विमला देवी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने सरवर और नितिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विमला देवी हत्याकांड में हत्यारों की तलाश जारी है.

तीनों हत्याओं का विवरण 
बस्तौरा नारंग निवासी सरवर 16 अगस्त को अपने साथी राहुल के साथ बाइक से घर से निकला था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. 23 अगस्त को उसका गोली लगा शव हापुड़ के नानपुर क्षेत्र में रजवाहे के पास मिला था. जांच में सामने आया कि राहुल ने सरवर को गढ़ चौपला स्थित एक होटल में ले जाकर गोली मारी थी. इसके बाद शव को होटल की बेडशीट में बांधकर मध्य गंग नहर में फेंक दिया गया.

पुलिस के मुताबिक राहुल की प्रेमिका की शादी सरवर ने उसके गांव में किसी दूसरे युवक से करा दी थी. राहुल को यह भी जानकारी थी कि सरवर उसके और युवती के संबंधों से परिचित था. इसी रंजिश में हत्या की गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल के अलावा होटल मालिक रोबिन और मैनेजर ओमेन्द्र को गिरफ्तार किया है. एक अन्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की है.

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वहीं 11 सितंबर को माखननगर निवासी 27 वर्षीय नितिन नागर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. नितिन दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था. वह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास अपने दोस्त प्रिंस के साथ था. इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी. गोली नितिन को लगी और उसकी मौत हो गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि नितिन के दोस्त प्रिंस का मिट्ठू उर्फ सत्य से विवाद चल रहा था. हमलावर प्रिंस को निशाना बनाने पहुंचे थे, लेकिन गोली नितिन को लग गई. घटना के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था. विधायक एवं राज्यमंत्री दिनेश खटीक भी मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी मिट्ठू उर्फ सत्य समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीन आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई. बाद में दो वांछित आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया.

13 सितंबर को गणेशपुर गांव में 65 वर्षीय विमला देवी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई. उनका शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर बिजनौर-मवाना मार्ग पर पुरानी दुकानों के पास मिला. चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और पास में खून से सनी ईंट पड़ी थी.

परिजनों के मुताबिक विमला रोज की तरह सुबह करीब पांच बजे सैर के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. कुछ देर बाद ग्रामीणों ने सड़क किनारे उनका शव पड़ा देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. हत्या के कारण और आरोपियों का अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस की टीमें हत्यारों की तलाश में जुटी हैं.

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लगातार वारदातों से कानून-व्यवस्था पर सवाल
हस्तिनापुर में करीब एक महीने के भीतर हुई तीन हत्याओं ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि पुलिस ने दो मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन तीसरी वारदात में अभी तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस का कहना है कि विमला देवी हत्याकांड में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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