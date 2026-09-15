scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Sadesati: शनिदेव का बड़ा कदम! 3 जून 2027 से वृषभ राशि पर चढ़ेगी साढ़ेसाती, हो जाएं सावधान

Shani Sadesati: क्या आपकी राशि वृषभ है? जून 2027 से आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होने वाला है. लेकिन घबराने की जगह जानिए कि कैसे शनिदेव का यह गोचर आपके करियर और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हो सकता है.

Advertisement
X
शनिदेव
शनिदेव

Shani Sadesati 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि एक राशि में लंबे समय तक विराजमान रहते हैं. चंद्र राशि पर आधारित इस गोचर की वजह से जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, किसी न किसी राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव शुरू हो जाता है. आने वाले गोचर के अनुसार, 3 जून 2027 को शनिदेव जब मेष राशि में गोचर करेंगे, तब वृषभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा.

वृषभ राशि पर क्यों लगेगी साढ़ेसाती?
वैदिक ज्योतिष के नियमों के मुताबिक, व्यक्ति की जन्मकालीन चंद्र राशि से जब शनि एक भाव (राशि) पीछे आ जाते हैं, तो साढ़ेसाती के पहले चरण की शुरुआत मानी जाती है.

- वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में स्थित हैं.

सम्बंधित ख़बरें

daily horoscope aries to pisces
नकरात्मक ऊर्जा के प्रभाव से कैसे बचें? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
कन्या राशि का बैंकिंग-बचत पर ध्यान रहेगा, जानें अपनी राशि का हाल
मिथुन राशि वाले खर्चों पर कंट्रोल रखें, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन
धनु राशि वालों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

- मीन के बाद शनि का अगला पड़ाव मेष राशि होगा.

- मेष राशि, वृषभ से ठीक एक स्थान पहले आती है.

- यही कारण है कि जैसे ही शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि के लोगों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चालू हो जाएगा.

प्रथम चरण का प्रभाव और सावधानियां

खर्च और यात्राएं: अकारण या अचानक होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. काम-काज के सिलसिले में दूरदराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.

मानसिक स्थिति व बदलाव: भविष्य की योजनाओं को लेकर मन में चिंताएं रह सकती हैं. कई जातकों को स्थान परिवर्तन या घर से दूर जाकर काम करने के अवसर मिल सकते हैं.

Advertisement

सावधानी बेहद जरूरी: वृषभ राशि वालों को इस दौरान बड़े वित्तीय फैसलों, भारी निवेश या कर्ज लेने के मामलों में सतर्कता बरतनी होगी. बिना सोचे-समझे किया गया बड़ा खर्च नुकसान पहुंचा सकता है.

ध्यान रखें 

साढ़ेसाती का मतलब केवल परेशानियां नहीं होता. यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति शुभ है, तो यह समय करियर में तरक्की, नए दायित्व और रुके हुए कामों को पूरा करने का माध्यम भी बन सकता है.

2027 और 2028 में शनि की वक्री चाल का समीकरण

3 जून 2027: शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि पर भी साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा.

20 अक्टूबर 2027: शनि वक्री होकर वापस मीन राशि में लौट आएंगे, जिससे साढ़ेसाती का प्रभाव कुछ समय के लिए थम जाएगा.

23 फरवरी 2028: शनि पुन: मार्गी व गोचर करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण पूर्ण रूप से जारी रहेगा.

घबराएं नहीं, अनुशासन से बनाएं मजबूत आधार

शनिदेव को कर्म, न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए वृषभ राशि के जातकों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. यदि आप धैर्य, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने फैसले लेंगे, तो यह दौर आपके भविष्य के लिए एक मजबूत और सफल नींव तैयार कर सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अमेरिका के प्रेशर में सरकार ने सरेंडर कर दिया...', UPI पर MDR को लेकर राहुल गांधी का हमला |
    10 साल में 3 बार ठुकरा रहे प्रमोशन! इस देश में मैनेजर बनने से क्यों कतरा रही 'Gen-Z' ब्रिगेड? |
    'खाना एकदम लाजवाब...', सोनभद्र के स्कूलों में PM पोषण योजना से मुरीद हुए बच्चे-अभिभावक |
    नो ऑफिस प्रेशर! प्रमोशन क्यों अवॉइड कर रहा Gen Z, क्या Conscious Unbossing है रीजन? |
    अमेरिका में इतने का आता एक बेलपत्र, कीमत जानकर चौंक जाएंगे |
    वीकेंड पर हैवान का बॉक्स ऑफ‍िस पर कैसा रहा हाल, देखें मूवी मसाला |
    हार्ट की नसों में ब्लॉकेज नहीं, फिर भी आ सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया कैसे दिखते हैं लक्षण |
    एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु की हुई गोदभराई, दिव्य अंदाज में हुआ ये खास समारोह |
    गोल्डन खड़ाऊ-चांदी के कड़े, पैरों में आलता लगाकर अंबानी के इवेंट में छाए धीरेंद्र शास्त्री, सादगी से जीता दिल |
    मूक-बध‍िर मां को 12वीं में पढ़ रहे बेटे ने पढ़ाया... मां ने 10वीं में पाए 82% मार्क्स, अब सरकारी नौकरी है सपना
    Advertisement