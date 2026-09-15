Shani Sadesati: शनिदेव का बड़ा कदम! 3 जून 2027 से वृषभ राशि पर चढ़ेगी साढ़ेसाती, हो जाएं सावधान

Shani Sadesati 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि एक राशि में लंबे समय तक विराजमान रहते हैं. चंद्र राशि पर आधारित इस गोचर की वजह से जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, किसी न किसी राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव शुरू हो जाता है. आने वाले गोचर के अनुसार, 3 जून 2027 को शनिदेव जब मेष राशि में गोचर करेंगे, तब वृषभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा.

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वृषभ राशि पर क्यों लगेगी साढ़ेसाती?

वैदिक ज्योतिष के नियमों के मुताबिक, व्यक्ति की जन्मकालीन चंद्र राशि से जब शनि एक भाव (राशि) पीछे आ जाते हैं, तो साढ़ेसाती के पहले चरण की शुरुआत मानी जाती है.

- वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में स्थित हैं.

- मीन के बाद शनि का अगला पड़ाव मेष राशि होगा.

- मेष राशि, वृषभ से ठीक एक स्थान पहले आती है.

- यही कारण है कि जैसे ही शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि के लोगों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चालू हो जाएगा.

प्रथम चरण का प्रभाव और सावधानियां

खर्च और यात्राएं: अकारण या अचानक होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. काम-काज के सिलसिले में दूरदराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.

मानसिक स्थिति व बदलाव: भविष्य की योजनाओं को लेकर मन में चिंताएं रह सकती हैं. कई जातकों को स्थान परिवर्तन या घर से दूर जाकर काम करने के अवसर मिल सकते हैं.

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सावधानी बेहद जरूरी: वृषभ राशि वालों को इस दौरान बड़े वित्तीय फैसलों, भारी निवेश या कर्ज लेने के मामलों में सतर्कता बरतनी होगी. बिना सोचे-समझे किया गया बड़ा खर्च नुकसान पहुंचा सकता है.

ध्यान रखें

साढ़ेसाती का मतलब केवल परेशानियां नहीं होता. यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति शुभ है, तो यह समय करियर में तरक्की, नए दायित्व और रुके हुए कामों को पूरा करने का माध्यम भी बन सकता है.

2027 और 2028 में शनि की वक्री चाल का समीकरण

3 जून 2027: शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि पर भी साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा.

20 अक्टूबर 2027: शनि वक्री होकर वापस मीन राशि में लौट आएंगे, जिससे साढ़ेसाती का प्रभाव कुछ समय के लिए थम जाएगा.

23 फरवरी 2028: शनि पुन: मार्गी व गोचर करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण पूर्ण रूप से जारी रहेगा.

घबराएं नहीं, अनुशासन से बनाएं मजबूत आधार

शनिदेव को कर्म, न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए वृषभ राशि के जातकों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. यदि आप धैर्य, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने फैसले लेंगे, तो यह दौर आपके भविष्य के लिए एक मजबूत और सफल नींव तैयार कर सकता है.

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