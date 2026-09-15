अंबानी की गणेश पूजा में बांधनी दुपट्टा ओढ़ छाईं जया किशोरी, खड़ाऊ पहन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, देखें VIDEO

मुंबई में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक के घर पर गणपति बाप्पा विरामान हैं. इन्हीं में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का नाम भी शामिल है. हर बार की तरह इस बार फिर अंबानी परिवार ने अपने घर एंटीलिया में गणपति की स्थापना की है. 'एंटीलिया चा राजा' की पूजा करने के लिए अंबानी परिवार ने भव्य आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और राजनीति की दुनिया की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. इनमें कथावाचक जया किशोरी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी शामिल है.



जया किशोरी और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही एंटीलिया पहुंचे, वैसे ही सभी की नजरें उन पर टिक गईं. इस खास मौके पर जया किशोरी और पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ट्रेडिशनल अंदाज वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचता नजर आया. सफेद सूट और बांधनी दुपट्टे में जहां जया किशोरी बहुत खूबसूरत लगीं, वहीं भगवा रंग की पोशाक में नजर आए धीरेंद्र शास्त्री के लुक की भी चर्चा हो रही है. उनके पैरों में नजर आ रही खास तरह की खड़ाऊ बहुत चर्चा में है. वायरल वीडियो में उनकी खड़ाऊ को सोने का बताया जा रहा है, जो बहुत वायरल हो रहा है.



जया किशोरी का सिंपल-एथनिक लुक

जया किशोरी अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल लुक पहुंचीं. उन्होंने ऑफ-वाइट कलर का फ्लोर लेंथ कुर्ता पहना हुई था. उनके कुर्ते पर बहुत ही बारीक और सुंदर चिकनकारी कढ़ाई की गई है. चिकनकारी कढ़ाई उनके कुर्ते को बहुत ही सोबर और ग्रेसफुल बना रही है.



जया किशोरी के पूरे लुक की सबसे खास चीज उनका दुपट्टा रहा. उन्होंने वाइट कलर के अपने कुर्ते साथ एक बहुत ही भारी पिंक कलर का बांधनी दुपट्टा ओढ़ा हुई था. दुपट्टे पर गोल्डन जरी का बहुत ही ट्रेडिशनल और सुंदर काम किया गया था. दुपट्टे के किनारे पर बड़ा गोल्डन बॉर्डर है. उन्होंने इसे ट्रेडिशनल तरीके से ओढ़ा हुई था, जो उनके लुक को ग्रेसफुल बना रहा था.

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सिंपल हेयरस्टाइल में लगीं सुंदर

जया किशोरी ने ट्रेडिशनल लुक के साथ अपना सिग्नेचर हेयर स्टाइल कैरी किया. उन्होंने बालों को पोनी में बांधा हुआ था. वहीं, मेकअप भी काफी सिंपल और नेचुरल रखा गया है. चेहरे पर हल्का मेकअप और नेचुरल ग्लो उनके पूरे लुक को एलिगेंट टच दे रहा है. जूलरी की बात करें तो जया किशोरी ने कानों में बड़े गोल्डन कलर के ट्रेडिशनल झुमके पहने थे, जो चेहरे और पूरे आउटफिट के साथ खूब जंच रहे हैं.

नारंगी पोशाक और खास खड़ाऊ में दिखे बाबा बागेश्वर

एंटीलिया से सामने आए वीडियो में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नारंगी रंग का कुर्ता, सफेद धोती और कंधे पर लाल-सुनहरी शॉल पहने नजर आए. उनका लुक धार्मिक अंदाज में था. हालांकि, उनके पैरों में नजर आ रही खड़ाऊ ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा.

खड़ाऊ का डिजाइन काफी अलग और आकर्षक नजर आ रहा था. इसके साथ पैरों में पहने गए कड़े भी उनके पारंपरिक लुक को और खास बना रहे थे. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनके पूरे लुक में सबसे ज्यादा चर्चा खड़ाऊ की ही हो रही है.

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सोने की है खड़ाऊ?

बागेश्वर सरकार ने पैरों में बेहद खूबसूरत नक्काशीदार 'सोने की खड़ाऊ' पहनी हुई है. इसका नक्काशीदार डिजाइन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो की मानें तो ये खड़ाऊ सोने की है. इसके साथ ही उन्होंने पैरों में चांदी के मोटे-मोटे कड़े भी पहने हुए हैं.



हाथ जोड़कर किया सभी का अभिवादन

अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में पहुंचने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों और पैपराजी का अभिवादन किया. उन्होंने मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन भी किया. उनके इस अंदाज की झलक वीडियो में साफ देखने को मिल रही है.

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