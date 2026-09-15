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दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप, जांच में निकली हॉक्स कॉल

दिल्ली के धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस और बम निरोधक दस्ते की जांच में कॉल झूठी निकली. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

राजधानी दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में बम होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ते ने जांच के बाद पाया कि यह एक झूठी कॉल थी. 

मामला मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे का है. जब धौला कुआं में मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल के भीतर बम होने की सूचना मिली. इसके बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया. बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकाला गया. पुलिस को सूचना दी गई. 

पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे स्कूल में तलाशी अभियान चलाया गया. जांच के बाद पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ते ने 1 बजे इस सूचना को हॉक्स कॉल करार दे दिया. तब जाकर स्कूल प्रबंधन ने राहत की सांस ली. हालांकि पुलिस कॉल की जांच कर रही है.

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