'हनुमान अंश' के बाद पर्दे पर दिखेगी प्रेमानंद जी महाराज की कहानी, 'राधा अंश' में स्टार होंगे विराट-अनुष्का?

संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के जीवन पर फिल्में बनाने का चलन एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. बाबा नीम करोली महाराज के जीवन से प्रेरित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को दर्शकों की ओर से मिल रही प्रतिक्रिया के बीच अब संत प्रेमानंद महाराज की जिंदगी भी बड़े पर्दे पर जीवंत करने की तैयारी है. इस फिल्म का नाम ‘राधा अंश’ रखा गया है.

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हिमांगी सखी ने किया ऐलान

वैष्णव किन्नर अखाड़ा की जगद्गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर फिल्म बनाने की इच्छा जताई है. उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम ‘राधा अंश’ होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधारानी के प्रति उनकी अटूट भक्ति को लोगों तक पहुंचाना है.

मीडिया संग बातचीत में हिमांगी सखी ने बताया- फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है. अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी. फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आई है.

‘हनुमान अंश’ से मिला आइडिया

‘राधा अंश’ बनाने का विचार ‘हनुमान अंश’ से प्रभावित होकर आया है. नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित इस फिल्म में उनके बचपन से संत बनने तक के सफर को दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म आस्था, सेवा, विनम्रता और मानवता जैसे संदेशों पर केंद्रित है. हिमांगी सखी का मानना है कि जिस तरह ‘हनुमान अंश’ के जरिए दर्शकों को नीम करोली बाबा की शिक्षाओं से जोड़ने का प्रयास हुआ, उसी तरह ‘राधा अंश’ के माध्यम से दुनिया को राधारानी के नाम और संत प्रेमानंद महाराज के संदेशों से जोड़ा जा सकता है. उनका कहना है कि संत प्रेमानंद महाराज को राधारानी का अंश माना जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल भी इसी भाव से प्रेरित है.

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हिमांगी सखी ने बताया कि बचपन से ही ब्रज से उनका जुड़ाव रहा है. हिमांगी का बचपन ब्रज की कुंज गलियों में बीता है. उनका मन पूरी तरह से राधा-भाव से भरा हुआ है. प्रेमानंद महाराज की जिंदगी पर फिल्म बनाना उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव भी है. उन्होंने ये भी कहा कि मंजूरी मिलते ही फिल्म का प्रोमो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा.

हिमांगी सखी की कास्टिंग की घोषणा के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है. विराट-अनुष्का दोनों ही संत प्रेमानंद महाराज को काफी मानते हैं. फिलहाल वो फिल्म में हैं या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा गया है.

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