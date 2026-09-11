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Grah Gochar 2026: चंद्रमा पर आज पड़ेगी मंगल की अशुभ दृष्टि, 3 राशियों को फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम!

Grah Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति की सोच और धैर्य प्रभावित होता है. आज रात बन रहे चंद्रमा मंगल के अशुभ योग के कारण कई राशियों को सावधान रहना होगा.

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मंगल चंद्रमा की अशुभ युति (Photo: AI Generated)
मंगल चंद्रमा की अशुभ युति (Photo: AI Generated)

Grah Gochar 2026: आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बड़ी हलचल होने जा रही है. मन, माता और भावनाओं के कारक ग्रह चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करते हुए कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. लेकिन इस गोचर की सबसे संवेदनशील बात यह है कि कन्या राशि में बैठे चंद्रमा पर ग्रहों के सेनापति और क्रूर ग्रह मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी.

ज्योतिष शास्त्र में जब सौम्य ग्रह चंद्रमा पर साहसी और आक्रामक ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो यह व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता, जल्दबाजी, मानसिक अशांति और दुर्घटना का खतरा बढ़ा देता है. इसे एक तरह का अंगारक प्रभाव माना जाता है, जो व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है. आज से चंद्रमा और मंगल का यह दृष्टि संबंध मुख्य रूप से 3 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव और चुनौतियां लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं कि किन राशियों को अगले कुछ दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
प्रभाव: चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी.

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सावधानी: आपके स्वभाव में अचानक गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उग्रता बढ़ सकती है. छोटे-छोटे मुद्दों पर परिवार या कार्यक्षेत्र में बहस करने से बचें. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें, चोट-चपेट की आशंका है.

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धनु राशि (Dhanu Rashi)
प्रभाव: आपके दशम (कर्म व करियर) भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और मंगल की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेगी.

सावधानी: ऑफिस या व्यापार में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें. दफ्तर की राजनीति या किसी की बातों में आकर बड़ा फैसला न लें. नौकरी बदलने की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. मानसिक तनाव के कारण काम में मन कम लगेगा, इसलिए ध्यान और संयम बनाए रखें.

मीन राशि (Meen Rashi)
प्रभाव: आपके सप्तम (साझेदारी व वैवाहिक जीवन) भाव में चंद्रमा का आगमन हो रहा है, जिस पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी.

सावधानी: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को तूल न दें. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो पैसों के लेन-देन को लेकर पारदर्शिता रखें, वरना आपसी संबंधों में खटास आ सकती है. सेहत के मामले में पेट या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

अशुभ प्रभावों से बचने के अचूक उपाय

- रोजाना या सोमवार को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ऊं नमः शिवाय का जप करें. इससे चंद्रमा शांत होते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है.

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- मंगल के क्रूर प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें.

- शुक्रवार या सोमवार के दिन किसी गरीब को चावल, चीनी या दूध जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें.

- किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय शांति बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई वित्तीय जोखिम न उठाएं.

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