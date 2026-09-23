बेटी की जिद और मां का प्यार! लखनऊ चिड़ियाघर में मादा जिराफ सुजाता को अपर्णा यादव ने लिया गोद, दिया ₹5.51 लाख का चेक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने अपनी छोटी बेटी पद्मजा के 8वें जन्मदिन को बेहद खास और यादगार अंदाज में मनाया. मंगलवार को चिड़ियाघर पहुंचीं अपर्णा यादव और उनकी बेटी ने लखनऊ जू की मशहूर मादा जिराफ सुजाता को गोद ले लिया. इस दौरान अपर्णा ने जू कर्मचारियों और बच्चों के बीच केक काटकर बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया.

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दरअसल, पद्मजा एक दिन पहले सोमवार को चिड़ियाघर घूमने आई थी, जहां उसे जिराफ सुजाता बेहद पसंद आई. इसके बाद उसने सुजाता को ही गोद लेने की जिद की, जिस पर मां अपर्णा ने तुरंत सहमति दे दी.

अपर्णा यादव ने बताया कि यह भावुक पहल उन्होंने अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव की स्मृति और उनके पशु-प्रेम को समर्पित करते हुए की है. दोनों बच्चों की दिली ख्वाहिश थी कि पिता की याद में किसी बेजुबान वन्यजीव को सहारा दिया जाए.

इस मौके पर अपर्णा ने आम लोगों से भी वन्यजीवों की देखभाल और संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की. जिराफ की एक साल की डाइट और देखरेख के खर्च के तौर पर अपर्णा यादव ने चिड़ियाघर प्रशासन को 5 लाख 51 हजार रुपये का चेक सौंपा.

विशेषज्ञों के मुताबिक, जिराफ जैसे विशालकाय वन्यजीव को पालना और उसकी सेहत का ख्याल रखना काफी चुनौतीपूर्ण काम है. चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. उत्कर्ष के अनुसार जिराफ की शारीरिक बनावट के चलते उसकी डाइट बेहद संतुलित रखनी होती है और मौसम के मिजाज के हिसाब से इसमें लगातार बदलाव किए जाते हैं.

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सुजाता की रोजाना की डाइट में करीब 16 से 18 तरह के अनाज, मौसमी फल, चना, जौ और चारा शामिल होता है. इसके अलावा वह रोजाना 15 से 20 किलो पत्तियां खाती है. हालांकि, पत्तियों का इंतजाम जू परिसर में ही हो जाता है, लेकिन बाकी पौष्टिक आहार और मेडिकल केयर पर बड़ा खर्च आता है, जिसे तय मासिक बजट के आधार पर मेंटेन किया जाता है.

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