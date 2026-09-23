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बिप्लब देब MP BJP के नए प्रभारी... जानिए क्यों हाईकमान ने महेंद्र सिंह की जगह त्रिपुरा के पूर्व CM पर जताया भरोसा

Biplab Kumar Deb MP BJP Incharge: बिप्लब कुमार देब बने MP बीजेपी के नए प्रभारी! त्रिपुरा और हरियाणा में कमाल करने वाले बिप्लब के सामने मोहन, शिवराज और सिंधिया के बीच संतुलन बनाने की चुनौती. आगे पढ़ें पूरा विश्लेषण...

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MP BJP के नए प्रभारी बिप्लब देब के सामने संगठन में तालमेल बैठाना चुनौती.(Photo:ITG)
MP BJP के नए प्रभारी बिप्लब देब के सामने संगठन में तालमेल बैठाना चुनौती.(Photo:ITG)

भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और पश्चिम त्रिपुरा से सांसद बिप्लब कुमार देब को मध्य प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है. पार्टी ने उन्हें डॉ. महेंद्र सिंह की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी है. रेखा वर्मा को मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है.

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता के मुताबिक, मध्य प्रदेश में देब के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के बड़े नेताओं के बीच बेहतर तालमेल और संवाद का माहौल तैयार करना होगी.

गुप्ता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल तथा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं का जिक्र किया.

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'BJP संगठन की पहले अलग पहचान थी'

PTI से बातचीत में दिनेश गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में BJP संगठन की ऐतिहासिक रूप से अलग पहचान रही है. उनके अनुसार, अब संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं की स्थिति पहले जैसी नहीं है. उन्होंने पार्टी के 'कांग्रेस-करण' का भी जिक्र किया और कहा कि इसका असर दिखाई देता है.

गुप्ता ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए पार्टी के भीतर की खींचतान की ओर भी इशारा किया.

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उनके मुताबिक, 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भी बिप्लब देब के संगठनात्मक कौशल की परीक्षा लेंगे.

पहले संगठन के आधार को मजबूत करने की चुनौती

राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि देब को चुनावी तैयारियों से पहले पार्टी के समर्थन आधार को मजबूत करने और संगठन के भीतर संवाद की कमी को दूर करने पर ध्यान देना होगा.

वहीं, BJP के एक नेता ने देब को पार्टी के युवा नेताओं में शामिल बताते हुए उनके संगठनात्मक अनुभव का उल्लेख किया. नेता के मुताबिक, त्रिपुरा में उनके नेतृत्व में BJP ने लंबे समय से चले आ रहे वामपंथी शासन को हटाकर सत्ता हासिल की थी.

उन्होंने हरियाणा में देब को पार्टी प्रभारी बनाए जाने के दौरान BJP के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का भी उल्लेख किया.

पश्चिम बंगाल में भी मिली थी अहम जिम्मेदारी

BJP के एक अन्य नेता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान देब की भूमिका का जिक्र किया. उनके मुताबिक, देब को कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की जिम्मेदारी दी गई थी.

नेता के अनुसार, इन क्षेत्रों में BJP ने 49 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की और इसमें देब की भूमिका अहम रही.

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MP के कई नेताओं से पहले से संपर्क

BJP के एक अन्य नेता ने कहा कि बिप्लब देब ने मध्य प्रदेश के नेताओं उमा भारती और सतना के सांसद गणेश सिंह के साथ काम किया है. उनके मुताबिक, देब के शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी करीबी संबंध रहे हैं.

अब मध्य प्रदेश BJP के संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद देब के सामने राज्य के अलग-अलग बड़े नेताओं और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की चुनौती होगी.

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