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बिहार MLC चुनाव: अनंत सिंह के विरोध के बावजूद नीरज कुमार को मिला टिकट, JDU ने किया उम्मीदवारों का ऐलान

बिहार विधान परिषद के आगामी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है. जेडीयू ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अभिषेक झा को मैदान में उतारा था.

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JDU ने नीरज कुमार को बनाया उम्मीदवार. (photo: ITG)
JDU ने नीरज कुमार को बनाया उम्मीदवार. (photo: ITG)

बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने चार सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. जिसमें एमएलसी नीरज कुमार का भी नाम शामिल है.

जेडीयू ने मोकामा से विधायक अनंत सिंह के लगातार विरोध के बावजूद पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है. वह इसी सीट से एमएलसी भी हैं.

पटना स्नातनक निर्वाच क्षेत्र के अलावा जेडीयू ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अभिषेक झा को चुनावी मैदान में उतारा है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी ने सारण से आनंद पुष्कर और दरभंगा से घनश्याम राय को उम्मीदवार बनाया है.

क्या है विवाद

आपको बता दें कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच राजनीतिक अदावत की नींव साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ी थी. उस दौर में मोकामा इलाके में अनंत सिंह का खासा सियासी दबदबा माना जाता था. चुनाव से ठीक पहले एक हत्या के मामले में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद जेडीयू ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया. पार्टी ने उनकी जगह नीरज कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया.

मोकामा क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ और घर-घर पहुंच के दम पर अनंत सिंह ने जेल के अंदर से ही निर्दलीय ताल ठोक दी. इस चुनावी जंग में उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार को करीब 18 हजार वोटों के बड़े अंतर से मात दे दी.

इस हार के बाद से ही दोनों नेताओं के रिश्तों में गहरी तल्खी आ गई, जो समय के साथ और बढ़ती चली गई. अनंत सिंह का दावा रहा है कि इसके बाद वह जब भी चुनावी मैदान में उतरे, नीरज कुमार ने अंदरूनी और बाहरी तौर पर लगातार उनका विरोध किया. यहां तक कि ललन सिंह के चुनाव के दौरान भी उनके विरोध की भूमिका सामने आई.

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प्रशांत किशोर ने किया 5 उम्मीदवारों का ऐलान

जदयू के इस ऐलान से पहले जन सुराज पार्टी ने शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों की पांच सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. जन सुराज पार्टी ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने पांच प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी. जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एसपी राय और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रवींद्र यादव को उम्मीदवार बनाया.

वहीं, पार्टी ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीश रंजन पर भरोसा जताया है.

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