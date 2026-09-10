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दो पक्षों का विवाद, चौकी से बाहर निकला युवक और खुद को लगा ली आग, Video Viral

गाजियाबाद के खोड़ा में नेहरू गार्डन पुलिस चौकी के बाहर एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. वायरल वीडियो में युवक आग की लपटों में घिरा दिखाई दे रहा है. पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया. परिजनों ने दूसरे पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

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पुलिस चौकी के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग. (Photo: Screengrab)
पुलिस चौकी के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग. (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. अचानक युवक आग की लपटों में घिर गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवक को बचाने के लिए दौड़ते दिखाई दे रहे हैं. मामला नेहरू गार्डन पुलिस चौकी के बाहर का है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक अचानक आग की लपटों से घिर जाता है. आग भड़कने के बाद युवक खुद अपनी टीशर्ट उतारने की कोशिश करता दिखाई देता है. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं.

पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शरीर पर लगी आग बुझाई. इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. युवक की पहचान मोनू उर्फ इरफान के रूप में हुई है. उसकी उम्र 25 साल बताई गई है. उसके पिता का नाम अंसार बताया गया है. घटना के बाद युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उसकी स्थिति सुरक्षित है और वह खतरे से बाहर बताया गया है.

पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरुआत बुधवार रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद से हुई थी. दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद पुलिस को अपने-अपने प्रार्थना पत्र दिए गए थे. इसके बाद गुरुवार को दोनों पक्ष इसी मामले को लेकर नेहरू गार्डन पुलिस चौकी पहुंचे थे. बताया गया है कि चौकी में दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई. इसी दौरान एक पक्ष का युवक चौकी से बाहर निकल गया. इसके बाद उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया.

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पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग

घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाई और युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान चौकी के बाहर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. वायरल वीडियो में भी इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. वहीं, युवक के परिजनों की ओर से दूसरे पक्ष के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के कुछ दबंग युवक उसे लगातार परेशान कर रहे थे. उनके मुताबिक, युवक के साथ मारपीट भी की गई थी. परिजनों का यह भी आरोप है कि उन्होंने इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से युवक नाराज था. इसी नाराजगी के चलते उसने यह कदम उठाया. हालांकि, पुलिस ने परिजनों की ओर से लगाए गए इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है.

पूरे मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम कार्यवाहक अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद पुलिस को उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे. गुरुवार को दोनों पक्ष चौकी पहुंचे थे, जहां दोबारा विवाद हुआ. एसीपी अमित सक्सेना के मुताबिक, इसी दौरान एक व्यक्ति चौकी से बाहर निकला और उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल आग बुझाई और युवक को अस्पताल पहुंचाया.

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम और दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस चौकी के बाहर हुए घटनाक्रम की तस्वीर सामने आई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वीडियो में कुछ ही पलों में युवक के आग की लपटों में घिरने और उसके बाद पुलिसकर्मियों तथा स्थानीय लोगों के मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का घटनाक्रम दिखाई देता है. फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. युवक के परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ होगी.
 

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