scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बरेली: करवा चौथ पर पुलिस ने मिटाई पति-पत्नी की दूरियां, थाने में एक-दूसरे को दिया गुलाब और खुशी-खुशी लौटे घर

यूपी के बरेली में करवा चौथ के मौके पर पुलिस का एक अनोखा और मानवीय चेहरा सामने आया है. लंबे समय से आपसी विवाद के कारण अलग रह रहे पति-पत्नी को पुलिस ने थाने बुलाकर समझाया. दोनों के बीच सुलह करवाकर एक-दूसरे को गुलाब का फूल भेंट कराया गया और टूटने से बचा लिया.

Advertisement
X
बरेली पुलिस ने पति-पत्नी को मिलवाया (Photo- ITG)
बरेली पुलिस ने पति-पत्नी को मिलवाया (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र में करवा चौथ के खास मौके पर पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत एक परिवार को टूटने से बचा लिया. एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना पुलिस ने लंबे समय से अलग रह रहे पति सचिन और पत्नी स्वाति के विवाद को कुछ ही घंटों में प्यार से सुलझा दिया. लेबर  कॉलोनी निवासी स्वाति ने पति सचिन के खिलाफ शराब पीकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी. थाना प्रभारी विनोद सिंह ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर काउंसिलिंग की, जिससे दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई और वे खुशी-खुशी एक-साथ अपने घर लौट गए.

शराब की आदत बनी थी विवाद की वजह

लेबर कॉलोनी की रहने वाली स्वाति ने अपने पति सचिन की शराब पीने की आदत और मारपीट से तंग आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस पारिवारिक कलह के कारण दोनों लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे. करवा चौथ के दिन मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए थाने में आमंत्रित किया था.

सम्बंधित ख़बरें

Karwa chauth
चांद देखा, कॉल पर व्रत खोला... हॉस्टल में करवा चौथ मनाने का वीडियो वायरल!
Arti Tragic death after falling from the roof (Photo- ITG)
हमीरपुर: करवा चौथ का चांद देखने छत पर गई महिला की गिरकर मौत
celebs who observe karwa chauth fast despite being muslim
हिंदू संस्कृति में डूबीं मुस्लिम एक्ट्रेसेस! रीति-रिवाज से रखा करवा चौथ का व्रत, पति की लंबी उम्र की कामना
Police intervened (Photo- Screengrab)
मथुरा: करवा चौथ पर पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, पति ने जमकर की धुनाई
Anurag Thakur With Wife On karwa chauth (Photo: ITG)
करवा चौथ पर पत्नी संग रोमांटिक हुए अनुराग ठाकुर, लिखा भावुक नोट

थाने में दी गई काउंसिलिंग, मिला गुलाब का फूल

थाना सीबीगंज में पुलिस अधिकारियों ने पति-पत्नी को बैठाकर बेहद प्यार से समझाया. पुलिस की यह कोशिश रंग लाई और दोनों अपनी गलतफहमियां भुलाकर एक-दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हो गए. सुलह के बाद पुलिस ने दोनों से एक-दूसरे को गुलाब का फूल भेंट करवाया। इस भावुक पल में पुलिसकर्मियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.

Advertisement

रामपुर वापस लौटा जोड़ा, पुलिस की हो रही तारीफ

विवाद सुलझने के बाद सचिन अपनी पत्नी स्वाति को लेकर अपने घर रामपुर रवाना हो गया. उसने पुलिस से वादा किया है कि वह अब कभी शराब पीकर झगड़ा नहीं करेगा और पत्नी को हमेशा खुश रखेगा. पुलिस की इस संवेदनशील पहल और परिवार को बचाने के इस प्रयास की पूरे शहर में खूब तारीफ हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    6,6,6,6,6... ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल का ऑकलैंड में तूफान, छक्कों की लगी झड़ी |
    एक गरीब अंधे विलेन के कारण कैसे करोड़ों कमा गई 'मोहरा'! |
    ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य और तेजस विवाद में सवाल... एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के 10 अहम मोमेंट, कल हो रहे रिटायर |
    'यूपी में तीसरी बार खिलेगा कमल, 30 साल कहीं नहीं जाएगी BJP', अमित शाह का टारगेट |
    'बीजेपी का गणित गड़बड़ाया गया, हम PDA की ताकत बढ़ाएंगे,' जीते हुए MLC के साथ अखिलेश ने की PC |
    मणिपुर में है महिलाओं का अनोखा बाजार, जहां पुरुष नहीं लगा सकते दुकान, जानिए 400 साल पुरानी कहानी |
    U19 Asia Cup 2026: भारतीय टीम का ऐलान, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे भी स्क्वॉड में |
    चांद देखा, कॉल पर व्रत खोला... गर्ल्स हॉस्टल में करवा चौथ मनाने का वीडियो वायरल! |
    इजरायल में चुनाव नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री का नाम तय नहीं, क्या फिर से होंगे आम चुनाव? |
    अमेरिका में हिंदू मंदिर के कार्यक्रमों पर विवाद, पड़ोसियों ने कहा- सोना मुश्किल हो गया
    Advertisement