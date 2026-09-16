How to Organize Kitchen Counter: मिक्सर, मसाले और डिब्बों से भरा रहता है किचन स्लैब? ये 6 आसान ट्रिक्स आएंगी बड़े काम, रसोई दिखेगी एकदम साफ!

How to Organize Kitchen Counter: घर का सबसे अहम हिस्सा रसोई होता है, क्योंकि वहां पर खाना बनाया जाता है. इसलिए रसोई की साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए. जबकि रसोई में सबसे ज्यादा गंदगी फैल जाती है. पूरी किचन में सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं, दाल, तेल के डिब्बे, मसालेदानी, मिक्सी, चम्मच और चायछन्नी किचन स्लैब पर ही पड़े रहते हैं. जो दिखने में बहुत खराब लगता है और रसोई ज्यादा गंदी दिखाई देती है.

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गंदी किचन को लेकर लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी रसोई छोटी है, इसलिए ज्यादा बिखरी रहती है. जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रसोई छोटी-बड़ी अपनी जगह है, लेकिन किचन को साफ-सुथरा रखना अलग है. अगर आप भी अपनी बिखरी रसोई से परेशान रहते हैं तो आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी रसोई बिल्कुल भी खराब और बिखरी नहीं दिखाई देगी.

सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टोरेज प्लानिंग

असली समस्या कई बार किचन की स्टोरेज प्लानिंग में होती है. किचन बनवाते समय हम शेल्फ, कैबिनेट और ड्रॉअर तो गिन लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें काम के बीच में कहां रहेंगी. इसी वजह से खाना बनाते समय पूरा किचन बिखर जाता है और हर जगह सिर्फ सामान ही सामान दिखाई देने लगता है.

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छोटी चीजों के लिए बनाएं फिक्स जगह

किचन काउंटर को सिर्फ बड़े अप्लायंसेज ही नहीं भरते. बल्कि लाइटर, चाय की छन्नी, फॉइल, टिफिन के ढक्कन, मसाले और मिक्सर के छोटे जार जैसी चीजें भी धीरे-धीरे स्लैब घेर लेती हैं. इन छोटी चीजों के लिए होब या कुकिंग एरिया के पास शैलो ड्रॉअर, छोटी बास्केट बनाना सबसे सही है. इससे सामान हाथ के पास भी रहेगा और काउंटर पर फैलेगा भी नहीं.

हर सामान को तुरंत अंदर रखना जरूरी नहीं

कई चीजें इसलिए बाहर रहती हैं क्योंकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है. रोटी का डिब्बा, मिक्सर जार और टिफिन जैसी चीजें कई बार काउंटर पर इसिलए मौजूद होती हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही उनका दोबारा इस्तेमाल किया जाना होता है. ऐसे सामान के लिए किचन में एक छोटा एक्टिव जोन रखा जा सकता है. यहां सिर्फ वही चीजें रहें जो अगले एक-दो काम में दोबारा इस्तेमाल होनी हैं. ताकि जैसे ही उनका काम खत्म हो चो पूरा सेटअप अपनी जगह वापस चला जाए.

कुछ चीजों को चाहिए खुली जगह

रसोई में मौजूद हर चीज को कैबिनेट के अंदर रखना सही नहीं होता है. कैटल को सॉकेट चाहिए होता है और वाटर प्यूरिफायर को पानी के कनेक्शन की जरूरत होती है. इसी तरह प्याज-आलू को भी हवा की जरूरत होती है. इसलिए प्याज-आलू के लिए वेंटिलेटेड स्टोरेज, कैटल के लिए एक कॉर्नर और प्यूरिफायर के लिए ऐसा कैबिनेट बनाया जा सकता है जो ऊपर से कवर हो लेकिन नीचे से आसानी से एक्सेस हो.

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सामान को काम के हिसाब से ग्रुप करें

अगर चाय की पत्ती एक जगह, कप दूसरी जगह, चीनी तीसरी जगह और छन्नी ड्रॉअर में है तो सिर्फ एक कप चाय बनाने के लिए पूरी किचन खोलनी पड़ेगी. बेहतर है कि चाय से जुड़ी चीजें एक ट्रे या छोटे-सी जगह में साथ रखें. इसी तरह रोटी बनाने का सामान और टिफिन पैकिंग की चीजें भी एक साथ रखी जा सकती हैं. इससे काम भी आसान होता है और रसोई भी बिना वजह सामान भी नहीं फैलता है.

सबसे जरूरी है खाली और लगातार काउंटर स्पेस

लंबा काउंटर होने के बावजूद अगर सिंक, माइक्रोवेव, प्यूरिफायर और बाकी सामान ने उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया है तो काम करने की जगह कम ही लगेगी. इसलिए किचन में कम से कम एक काउंटर स्ट्रेच खाली रखें, जहां सब्जी काटने, आटा लगाने या टिफिन पैक करने के लिए सामान हटाने की जरूरत न पड़े.

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